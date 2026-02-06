В Москве покушение на замглавы российской военной разведки. Что известно

Опубликовано: 06.02.2026 15:34 , Обновлено: 06.02.2026

В Москве совершено нападение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, первого заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба российских Вооружённых сил. Собрали, что известно о покушении видного военачальника на данный момент.

По данным российского Следственного комитета, на 64-летнего Алексеева неизвестный напал 6 февраля 2026 года в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе Москвы. Военачальнику несколько раз выстрелили в спину, но известно, что офицер не погиб - его госпитализировали в одну из городских больниц.

А вот стрелявшему с места преступления удалось скрыться. В СК не раскрывают никаких подробностей о личности нападающего. Но источники в правоохранительных органах некоторых российских Telegram-каналов утверждают, что в роли киллера была женщина. По данным SHOT, она подкараулила офицера на лестничной клетке этажом выше и ждала, когда тот выйдет из своей квартиры. По информации других источников, нападавший максировался под сотрудника службы доставки.

В СК сообщили, что в настоящее время следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев, проводятся иные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 - покушение на убийство - и по ч. 1 ст. 222 - незаконный оборот огнестрельного оружия.

Инцидент уже прокомментировал глава российского МИДа Сергей Лавров. Ответственность за организацию покушения на генерал-лейтенанта Алексеева он возложил на Киев, назвал нападение терактом, а целью нападения - попытку сорвать переговоры о мирном урегулировании войны РФ с Украиной в Абу-Даби, которые проходили на этой неделе.

Дело в том, что генерал Алексеев помимо всего прочего является первым заместителем главы российской делегации в Абу-Даби, начальника ГРУ адмирала Игоря Костюкова.

Украинские официальные лица покушение Алексеева пока не комментировали.

Напомним, за один только прошлый год в России были убиты начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров и заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Годом ранее в результате похожих инцидентов погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

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