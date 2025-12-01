В Москве подорвали авто учёного из НИИ, создававшего боевые лазеры

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Опубликовано: 01.12.2025 14:41 , Обновлено: 01.12.2025

В понедельник, 1 декабря, во дворе одной из многоэтажек в Новой Москве прогремел мощный взрыв. На воздух взлетел внедорожник Land Cruiser 200 Prado, принадлежащий, по данным российских пабликов, сотруднику одного из научно-исследовательских институтов (НИИ) «Ростеха», который занимается разработкой лазерных военных установок.

По информации российского портала Газета.ru, взрыв прогремел во дворе дома 10 по улице Радужной в городе Московский около 9:43 утра. К тому моменту, когда на место ЧП прибыли пожарные, автомобиль успел полностью выгореть. На кадрах, запечатленных очевидцами, видно, как авто горит открытым пламенем.

По официальной информации российского МЧС, в момент взрыва внутри машины никого не было. О пострадавших не сообщалось.

По данным Telegram-канала «112», следователи рассматривают несколько версий произошедшего - от неполадки в системе дистанционного прогрева двигателя, из-за которого якобы мог возникнуть пожар и последующий взрыв, до срабатывания самодельного взрывного устройства, которое могли разместить под водительским сидением.

По данным российских новостных Telegram-каналов, владельцем взорванного японского внедорожника оказался 41-летний специалист в области квантовой электроники из НИИ «Полюс» им. Стельмаха. Этот институт, входящий в структуру “Ростеха” в составе холдинга «Швабе», производит в том числе лазерное оборудование для российского Министерства обороны.

[inf]«Ростех» — это российская государственная корпорация, объединяющая около 800 производственных и научных организаций в 60 регионах. Организации “Ростеха” занимаются разработкой и производством высокотехнологичной продукции как гражданского, так и военного назначения. [/inf]

По данным “Московского комсомольца”, владелец авто незадолго до инцидента уехал в командировку в Юго-Восточную Азию, что, возможно, спасло ему жизнь сотрудника НИИ «Полюс».

[inf]Среди разработок НИИ “Полюс” — лазерный целеуказатель-дальномер ЛЦД-4-1, которым российские военные пользуются для разведки наземных целей и обеспечения в дневных и ночных условиях стрельбы артиллерии и авиации.

Сам институт попал под санкции США и ЕС после начала активных военных действий России в Украине. Причиной санкций называется именно сотрудничество с российской армией: по информации европейцев, разработки НИИ есть в российских ракетах «Сосна-1» и самоходном миномете «Нона».[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в апреле этого года при похожих обстоятельствах в подмосковной Балашихе во дворе одной из многоэтажек неизвестные подорвали припаркованный у одного из подъездов автомобиль. В результате один человек пострадал, ещё один - получил смертельные ранения. Погибшим оказался высокопоставленный российский военный - генерал-майор Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России.

В Подмосковье при взрыве авто погиб генерал Генштаба Минобороны России