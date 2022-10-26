В Москве к зданию Совета федерации пригнали БТР и много военных

🎥 Видео

Опубликовано: 26.10.2022 22:00 , Обновлено: 26.10.2022

Телеграм-канал Avtozak live опубликовало видео, как рядом со зданием Совета федерации собрали много военных и даже пригнали один БТР.

Движение на улице из-за военных перекрыли.

На кадрах, которые прислал подписчик @avtozaklive, видно колонну военной техники и БТР. Также на кадрах люди в военной форме и с автоматами.

Как стало известно, официальная версия происходящего: Военную технику пригнали в центр Москвы из-за учений Федеральной службы охраны РФ (ФСО). Два дня назад ведомство заявило о их проведении.

В планах учения ФСО на территории Дома правительства, Совфета Федерации, Госдумы, комплекса зданий Администрации президента РФ.

[Telegram_widget url=“https://t.me/avtozaklive/16450”]

Ранее Телеграф сообщил, что аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем свежем отчете за 2 октября обратили особое внимание на то, что глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскритиковали военное командование российской армии из-за поражения РФ под Лиманом. По мнению экспертов, таким образом они «вероятно, подорвали лидерство» президента Владимира Путина, хоть, возможно, и не специально.

Кадыров и Пригожин «публично подорвали лидерство» Путина — ISW