В Монголии внезапно погибло почти 5 миллионов животных. Что произошло?

Опубликовано: 22.03.2024 16:58 , Обновлено: 22.03.2024

Международная федерация Красного Креста зафиксировала массовую гибель животных в Монголии. Потери вызвали трудности с продовольствием у местного населения.

Массовый падёж скота произошел из-за экстремальных погодных условий. Настолько суровую зиму в Монголии последний раз наблюдали 49 лет назад. Столбик термометра этой зимой опустился до -30 градусов по Цельсию, а снег и лед сковали землю и надолго перекрыли доступ к пастбищам для крупного и мелкого рогатого скота. Из-за этого животные начали массово гибнуть. Сейчас потери насчитывают около 4,7 миллионов животных, что существенным образом усугубило продовольственный вопрос для местного населения.

«Те люди, выживание которых полностью зависит от своего домашнего скота, оказались в нищете всего за несколько месяцев. Некоторые из них теперь больше не могут прокормить себя или отопить свои дома», — рассказал CNN региональный директор МКК в Азиатско-Тихоокеанском регионе Александр Матеу.

Около 300 000 человек в Монголии являются кочевыми скотоводами. Животные для них не только пища, но и товар, который они продают на рынке. По данным Красного креста, с ноября по меньшей мере 2250 пастушеских семей потеряли более 70% своего скота, а более 7000 семей уже не имеют доступа к достаточному питанию.

Дзуд — так в народе Монголии называют аномальный холод, затронул уже три четверти территории страны и ожидается, что условия будут ухудшаться, т.к. зима в Монголии затяжная.

В прошлом месяце правительство объявило о состоянии повышенной готовности, которое продлится до 15 мая, а 19 марта Красный Крест обратился с призывом выделить средства для облегчения страданий людей, которые потеряли средства к существованию.

Экстремальный холод стал причиной перебоев в передвижении, торговле и доступе к здравоохранению и образованию для многих монголов, особенно тех, кто живет в сельской местности, поскольку сильный снегопад перекрывает доступ к дорогам.

В Красном Кресте отмечают, что не смотря на ежегодную масштабную подготовку к таким экстремальным погодным условиям, переносить их по-прежнему очень сложно В последние годы затяжные зимы случаются все чаще. Они сменяются засушливым летом и животные не успевают оправиться, а люди — запастись достаточным количеством корма для них.

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