В Молдове состоялись президентские выборы — явка превысила 44%

Опубликовано: 20.10.2024 17:58 , Обновлено: 20.10.2024

Выборы президента Молдовы и референдум о вступлении страны в Европейский союз можно считать состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33%. Это следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии. Так, по состоянию на 17:30 воскресенья, отдать свой голос пришло 44,70% молдован.

К этому времени проголосовать за будущего президента страны пришло 1310279 человек. При этом женщины голосуют активнее мужчин: 54,65% против 45,35%. Самую многочисленную возрастную группу избирателей составляют люди от 56 до 65 лет (20,94%), за ними следуют пенсионеры - 66-75 лет (18,04%). А вот молодёжь идёт на выборы пока неохотно: 7,43% и 13,34% для возрастных категорий 18-25 и 26-35 соответственно.

Кроме выборов главы республики, сегодня молдованам предстоит ответить на вопрос: “Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?” Команда действующего президента страны Майи Санду, которая, к слову, собирается на второй срок, рассчитывает, что по результатам выборов начнётся процесс евроинтеграции.

Согласно последним опросам, Санду уверенно лидировала среди 10 своих соперников. В случае же, если кандидат не наберёт 50% голосов, чтобы победить в первом туре, 3 ноября состоится второй, передало международное информагентство Reuters. Исходя из всё тех же опросов, во втором туре голосования она, скорее всего, столкнётся с Александром Стояногло, бывшим генеральным прокурором, которого поддерживает пророссийская Партия социалистов.

Ранее Telegraf.news подробно писал, кому из 11 баллотирующихся кандидатов, согласно предварительным опросам, отдают предпочтение избиратели, и какой исход референдума они предсказывают.

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