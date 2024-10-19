В Молдове объявили "день тишины" накануне выборов и референдума. Кому предсказали победу соцопросы?

Опубликовано: 19.10.2024 15:33 , Обновлено: 19.10.2024

В субботу, 19 октября, в Молдове объявлен "день тишины": в преддверии президентских выборов запрещена любая предвыборная агитация. Более того, выборы главы государства решили совместить с конституционным референдумом. На нём гражданам страны 20 октября предстоит решить, согласны ли они на вступление Молдовы в Европейский союз. Посмотрели, кому из 11 баллотирующихся кандидатов отдают предпочтение избиратели, согласно предварительным соцсопросам, и какой исход референдума они предсказывают.

Кто претендует на пост президента Молдовы?

В списке кандидатов в президенты Молдовы - 11 фамилий. Здесь и представители политической оппозиции Ренато Усатый, Ион Кику, Ирина Влах, Наталья Морарь, и представитель коалиционного блока Октавиан Цыку, и отличающиеся явными пророссийскими взглядами Василий Тарлев и Александр Стояногло, карьерный дипломат Тудор Ульяновский и карьерный прокурор Виктория Фуртунэ, и бывший соратник действующего президента Андрей Нэстасе, ставший её ярым критиком, и сама глава государства Майя Санду, которая решила пойти на второй срок.

Впрочем, фаворитами президентской гонки в самой Молдове считают двух кандидатов с прямо противоположными взглядами - действующего президента Майя Санду, которая выступает за тесную интеграцию с ЕС, и бывшего генпрокурор Молдовы Александра Стояногло, которого поддержал экс-президент Игорь Додон вместе с возглавляемой им пророссийской оппозиционной Партией социалистов.

Для того, чтобы ЦИК признала выборы президента состоявшимися, явка избирателей должна составить более 33%. В этом случае победителей станет кандидат, набравший абсолютное большинство голосов. Если же ни одному кандидату не удастся набрать большинство голосов (а именно этот сценарий политические обозреватели считают наиболее вероятным), Молдове придётся провести второй тур президентских выборов - ещё через две недели.

[info_b]Несмотря на то, что в последние годы Молдова демонстрировала одни из самых высоких темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Европе, она по-прежнему остается одной из самых бедных стран региона. В настоящее время властям страны приходится бороться с высокой инфляцией, постоянно растущими ценами на энергоносители и невысокими доходами граждан (минимальная зарплата на 2024 год составляет 5000 леев, что эквивалентно примерно 930 белорусским рублям).[/info_b]

Кому прочат победу соцопросы?

После распада СССР в 1991 году лидеры этой бывшей советской республики не раз меняли политический курс - от строго проевропейского на пророссийский и обратно. При Майе Санду страна ускорила свое движение к Евросоюзу, а активная фаза войны в соседней Украине лишь упрочило нынешнее руководство в верности выбранного направления. Действующий президент полна решимости добиться вступления Молдовы в ЕС и даже установила целевой год вступления — 2030 год.

Как отметило издание The Guardian, предварительные соцопросы указывают на то, что Санду одержит победу на выборах, причём в первом же туре. Эти же опросы указывают на 65%-ную поддержку избирателей идеи вступления в ЕС.

Впрочем, некоторые политические обозреватели убеждены, что без второго тура голосования новый глава государства не определится. Сторонники этой позиции отмечают, что в стране растёт недовольство действующей властью из-за усиливающегося экономического давления на страну. дело в том, что война Москвы с Киевом напрямую затронула простых молдаван: стране теперь приходится закупать природный газ на Западе, а не в России, а это обходится заметно дороже.

Финансовые трудности Молдовы активизировали противников евроинтеграции, которые используют нынешний кризис как возможность выступить за возобновление связей с Кремлем, представляя трудности Молдовы как следствие её прозападной политики. Именно такой позиции придерживается пророссийский кандидат Александр Стояногло. По результатам опросов, на которые сослалось издание The Guardian, за него сегодня готовы проголосовать не менее 10% избирателей, исходя из чего политические обозреватели сделали вывод о том, что именно этот политик станет тем кандидатом, который, скорее всего, выведет Санду во второй тур. В интервью The Guardian Стояногло призвал людей бойкотировать референдум или проголосовать “против” евроинтеграции.

[info_b]Согласно социологическому опросу, проведённому на портале независимых социологических исследований Votum.md в начале октября, за Майю Санду отдали свои голоса более 45% участников опроса, а Александра Стояногло поддержало более 25% респондентов. Вот точные результаты исследования, которое проводилось в течение четырёх дней и в котором приняли участие почти 10 тыс. человек прежде, чем его пришлось экстренно остановить из-за попытки ботов накрутить голоса за одного из оппозиционных кандидатов.

Майя Санду - 45,86% - 4561 голос,

Александр Стояногло - 25,49% - 2535 голосов,

Ренато Усатый - 8,95% - 890 голосов,

Ирина Влах - 7,99% - 795 голосов,

Ион Кику - 3,38% - 336 голосов,

Наталья Морарь - 2,38% - 237 голосов,

Василий Тарлев - 1,78% - 177 голосов,

Октавиан Цыку - 1,65% - 164 голоса,

Виктория Фуртунэ - 1,14% - 113 голосов,

Тудор Ульяновский - 0,73% - 73 голоса,

Андрей Нэстасе - 0,64% - 64 голоса.[/info_b]

Кроме того, на ход президентской кампании, по словам сторонников Санду, не могла не повлиять пророссийская кампания, развязанная некоторыми оппозиционными силами. Так, советник Санду по внешней политике Ольга Рошка обвинила Россию во “вливании миллионов грязных денег”, подкупе избирателей и “полномасштабном вмешательстве, направленном на дестабилизацию будущего” Молдовы. Официальная Москва, впрочем, любые обвинения во вмешательстве в выборы в Молдове категорически отрицает.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Европейской комиссии объявили, что одобрили “План роста” для Молдовы, который предусматривает выделение 1,8 млрд евро, а также меры для ускоренной интеграции страны в Евросоюз.

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