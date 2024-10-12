Еврокомиссия пообещала Молдове 1,8 млрд евро на новые дороги и быстрый интернет. Почему сейчас?

Опубликовано: 12.10.2024 10:00 , Обновлено: 12.10.2024

В европейской комиссии объявили, что одобрили "План роста" для Молдовы, который предусматривает выделение 1,8 млрд евро, а также меры для ускоренной интеграции страны в Евросоюз.

“Этот план, который является крупнейшим пакетом финансовой поддержки ЕС с момента обретения Молдовой независимости, будет способствовать росту экономики Молдовы, приблизит страну к членству в ЕС за счет ускорения реформ и предоставит значительную финансовую помощь”, - заявили в Еврокомиссии.

В решении говорится, что деньги пойдут на:

Новые дороги, мосты и железнодорожну инфраструктуру.

Обеспечение энергетической безопасности за счет завершения строительства новой линии электропередачи и начала строительства еще двух, которые свяжут Молдову с электросетью ЕС.

Строительство двух новых хорошо оборудованных больниц в Кагуле и Бельцах.

Интеграцию Молдовы в европейскую программу “Путешествуй как дома” и обеспечение широкополосного доступа в Интернет в отдаленных районах Молдовы.

Поддержку для 25 000 предприятий, включая малые семейные бизнесы.

Теперь Европейскому парламенту и Совету предстоит рассмотреть предложение Еврокомиссии о создании Фонда экономического роста для Молдовы. После его принятия Молдове будет предложено представить свою программу реформ с изложением ключевых социально-экономических и фундаментальных реформ, которые она намерена провести для ускорения экономического роста и сближения с ЕС.

Скоро референдум и выборы

Тем временем, 20 октября в Молдове пройдут выборы президента страны, а также референдум о вступлении в ЕС. Если большинство избирателей ответят на вопрос “Поддерживаете ли вы внесение изменений в конституцию с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?” положительно, то в Конституцию внесут несколько правок, в том числе о том, что Молдова присоединяется к договорам о создании ЕС и к актам, пересматривающим учредительные договоры ЕС, у которых будет приоритет перед национальными законами.

В свою очередь, бывший президент республики и глава Партии социалистов Игорь Додон призвал жителей Молдовы не участвовать в референдуме.

Согласно результатам опроса Aspen Institute с участием общественной организации Watchdog Moldova, избиратели в Молдове предпочли бы избрание действующего президента Марии Санду, которая получила бы 36,1% голосов.

В то же время представитель молдовской Партии социалистов, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, мог бы получить только 10,1%.

А по данным опроса IData, 45,9% опрошенных проголосовали бы за внесение поправок в Конституцию о европейском пути страны. И 37,1% высказались против.