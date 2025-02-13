В Мюнхене машина врезалась в толпу на демонстрации - известно о 20 пострадавших
В центре Мюнхена в Германии 13 февраля машина въехала в толпу на демонстрации профсоюза Verdi. По данным полиции, пострадали 20 человек, однако эта цифра может стать больше. Подозреваемого задержали.
По информации немецкой газеты Bild, примерно в 10:30 (около 12:30 по минскому времени) автомобиль Mini Cooper врезался в участников этой демонстрации. Среди 20 пострадавших двое - в тяжелом состоянии, травмы получили в том числе дети.
Пострадавших увезли в больницы. По [link href=“https://t.me/BILD_Russian/21401” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] Bild, перец инцидентом прозвучали выстрелы, но пока нет официального подтверждения этой информации. «Шеф полиции только что сообщил мне, что автомобиль врезался в группу людей, и, к сожалению, многие люди получили ранения, включая детей. Я глубоко потрясен. Мои мысли с ранеными», — прокомментировал изданию случившееся мэр Мюнхена Дитер Райтер.
Водителя задержали, его мотивы пока не известны, как и личность. Полиция начала расследование, сотрудникам предстоит выяснить, мужчина намеренно врезался в толпу или перепутал педали газа и тормоза.
«Я был участником демонстрации и увидел, что [после аварии] под машиной лежит человек. Затем я попытался открыть дверь машины, но она была заперта», — рассказал один из участников демонстрации Bayerischer Rundfunk.
По словам очевидцев, приехавшие на место полицейские открыли огонь по двум мужчинам. Предположительно, один из них получил ранения, написала Bild.
Как передала немецкая газета, это была демонстрация в рамках предупредительной забастовки, сотрудники городских служб Мюнхена требовали повышения зарплаты, увеличения премий и дополнительных выходных дней.
Позже [link href=“https://t.me/BILD_Russian/21403” target=“_blank” rel=“noopener”] стало известно [/link], что полиция арестовала в Мюнхене 26-летнего уроженца Афганистана, его и подозревают в том, что он врезался в толпу.
Ранее Telegraf.news писал, что в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана произошел теракт. В ночь на 1 января в толпу, которая праздновала наступление Нового года, врезался автомобиль. После этого водитель вышел из машины и начал стрелять. В результате ЧП погибло 15 человек и 2 полицейских. Еще около 30 были ранены.
В США террорист на грузовике врезался в толпу и начал стрелять — погибло 15 человек