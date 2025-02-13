В Мюнхене машина врезалась в толпу на демонстрации - известно о 20 пострадавших

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Опубликовано: 13.02.2025 14:51 , Обновлено: 13.02.2025

В центре Мюнхена в Германии 13 февраля машина въехала в толпу на демонстрации профсоюза Verdi. По данным полиции, пострадали 20 человек, однако эта цифра может стать больше. Подозреваемого задержали.

По информации немецкой газеты Bild, примерно в 10:30 (около 12:30 по минскому времени) автомобиль Mini Cooper врезался в участников этой демонстрации. Среди 20 пострадавших двое - в тяжелом состоянии, травмы получили в том числе дети.

Фото: Bild

Пострадавших увезли в больницы. По [link href=“https://t.me/BILD_Russian/21401” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] Bild, перец инцидентом прозвучали выстрелы, но пока нет официального подтверждения этой информации. «Шеф полиции только что сообщил мне, что автомобиль врезался в группу людей, и, к сожалению, многие люди получили ранения, включая детей. Я глубоко потрясен. Мои мысли с ранеными», — прокомментировал изданию случившееся мэр Мюнхена Дитер Райтер.

Фото: Bild

Водителя задержали, его мотивы пока не известны, как и личность. Полиция начала расследование, сотрудникам предстоит выяснить, мужчина намеренно врезался в толпу или перепутал педали газа и тормоза.

«Я был участником демонстрации и увидел, что [после аварии] под машиной лежит человек. Затем я попытался открыть дверь машины, но она была заперта», — рассказал один из участников демонстрации Bayerischer Rundfunk.

Фото: Bild

По словам очевидцев, приехавшие на место полицейские открыли огонь по двум мужчинам. Предположительно, один из них получил ранения, написала Bild.

Фото: Bild

Как передала немецкая газета, это была демонстрация в рамках предупредительной забастовки, сотрудники городских служб Мюнхена требовали повышения зарплаты, увеличения премий и дополнительных выходных дней.

Позже [link href=“https://t.me/BILD_Russian/21403” target=“_blank” rel=“noopener”] стало известно [/link], что полиция арестовала в Мюнхене 26-летнего уроженца Афганистана, его и подозревают в том, что он врезался в толпу.

Фото: Bild

Ранее Telegraf.news писал, что в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана произошел теракт. В ночь на 1 января в толпу, которая праздновала наступление Нового года, врезался автомобиль. После этого водитель вышел из машины и начал стрелять. В результате ЧП погибло 15 человек и 2 полицейских. Еще около 30 были ранены.

В США террорист на грузовике врезался в толпу и начал стрелять — погибло 15 человек