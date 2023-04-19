В Минске задержали педофила, который приставал к ребенку в метро

Опубликовано: 19.04.2023 10:30 , Обновлено: 19.04.2023

В Минске задержали мужчину, который прямо в метро «совершал действия сексуального характера» в отношении девочки. Подробности рассказали в телеграм-канале МВД.

В милицию обратилась мать ребенка. Как рассказали в МВД, «в силу возраста девочка не смогла оценить произошедшее, но поняла, что ее личные границы были нарушены». По приходу домой она рассказала матери, что «неизвестный мужчина прижимался и совершал подозрительные действия».

Оперативники установили личность мужчины по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 37-летний минчанин, монтажник из строительной организации, отец двоих детей.

«Потрогать, покасаться, поприжиматься там, не знаю. Ну какой-то адреналин», — сказал он на видео МВД.

Против него возбудили уголовное дело за «насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Тем временем в МВД призвали родителей установить доверительные отношения со своими детьми.

«Если вам стало известно о совершенном в отношении ребенка преступлении, незамедлительно сообщите об этом в милицию. Этим вы поможете предотвратить новые жертвы», — попросили там.

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