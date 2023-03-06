В МВД Беларуси рассказали, сколько выявленных педофилов работали в образовании

Опубликовано: 06.03.2023 13:01 , Обновлено: 06.03.2023

За 2022 год в Беларуси были возбуждены более тысяч уголовных дел в отношении преступников, посягнувших на половую свободу или неприкосновенность несовершеннолетних. Оказалось, что среди этих преступников были и работники системы образования и здравоохранения. Социальный портрет педофила представили на пресс-конференции представителей белорусских силовых ведомств.

Как рассказал в ходе пресс-конференции замминистра МВД Геннадий Казакевич, в Беларуси за последние семь лет число преступлений против половой свободы или неприкосновенности несовершеннолетних выросло более чем в 3 раза.

По его словам, от рук педофилов потерпели 843 детей (на 20% больше, чем в прошлом году), при чем в 384 случаях потерпевшим не исполнилось и 14 лет. А заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Сергей Аземша добавил, что в практике белорусских следователей есть случаи, когда жертвами сексуального насилия становились малыши в возрасте до года. Чаще всего жертвами сексуального насилия становятся девочки — 695 человек (80% потерпевших) за прошлый год.

Казакевич отметил, чаще всего жертвами становятся воспитанники детдомов, а также дети, находящиеся в социально опасном положении.

Что касается социального портрета педофила, то, по словам замглавы МВД, значительная часть тех, кто привлекается за подобные преступления, нигде не работает, однако у 60% преступников имеется рабочая специальность. Тем не менее, в 1,2% случаев педофилами становятся сотрудники системы образования, чуть менее 1% — системы здравоохранения.

Согласно статистике, в 20% случаев педофилы - это женатыми мужчинами, в 76% — неженатые или разведенные. Из тех 420 лиц, которые были привлечены к уголовной ответственности за сексуальное насилие над детьми в прошлом году, лишь пять женщин. По словам Геннадия Казакевича, более половины преступников, - молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, однако есть среди них и несовершеннолетние – 21 человек.

По данным МВД, рецидив для данного вида преступлений на сегодняшний день составляет не более 4%. Порядка 25% задержанных педофилов ранее уже привлекались к ответственности за преступления по другим статьям.

При этом в Следственном комитет подчеркнули, что наличие у преступников подтвержденного психического расстройства в форме педофилии, вовсе не находится на первом месте. Как отметил Сергей Аземша, лишь у 88 человек из более чем 2.200 обвиняемых за последние 6 лет, “установлено данное расстройство полового предпочтения”.

В Следственном комитете также рассказали, что белорусские специалисты разработали и внедрили Интернет-ресурс kids.pomogut.by, где специалисты доступно для любой аудитории (дети всех возрастов, родители, педагоги) смоделировали и описали ситуации по безопасному нахождению детей в Интернете.

“На сайте имеется онлайн-консультирование, а также телефон горячей линии. В настоящее время активно прорабатывается вопрос по его продвижению с участием заинтересованных”, - рассказал Геннадий Казакевич.