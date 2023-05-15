Великобритания объявила о подготовке украинских пилотов для полетов на F-16

Опубликовано: 15.05.2023 11:07 , Обновлено: 04.07.2024

Великобритания объявила, что уже этим летом начнет обучение украинских пилотов для полетов на F-16. В Кабмине страны уточнили, что приступили к обсуждению с союзниками возможной передачи F-16 Киеву.

Такая новость стала большим успехом украинских дипломатов, которые с начала 2023 года активно просят Запад передать соверсенные самолёты произволства стране ЕС или США.

Тем временем, во ходе визита в Париж Владимир Зеленский не смог убедить Эммануэля Макрона в необходимости передать самолёты. Франция считает “преждевременной” отправку истребителей Украине, сообщило издание Politico.

“На вопрос о том, отправит ли Париж Украине истребители, о которых он (Зеленский - Ред.) просил, французский чиновник сказал: “Это обсуждение немного преждевременно” из-за сосредоточения внимания на наземных операциях и противовоздушной обороне”, - сообщило издание.