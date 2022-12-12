В Минобороны РФ показали, как бьют «Искандерами» по Украине

Опубликовано: 12.12.2022 09:17 , Обновлено: 12.12.2022

В министерстве обороны России 12 декабря опубликовали видео, как запускают ракеты по Украине из оперативно-тактического комплекса «Искандер».

«Ракетчики Западного военного округа начинают свой день с уничтожения очередного объекта противника. Координаты цели получены, и по приказу с командного пункта расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» производит запуск ракеты», — похвалились в ведомстве.

Там заявили, что к пуску ракеты готовятся несколько минут.

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«Крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности», — добавили в минобороны.

К слову, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович выразил мнение, что Россия в ближайшее время откажется от массированных ударов ракетами по Украине.

По его словам, «после 110-го раза они убедились, что эта тактика не очень хорошо работает».