Россия скоро перестанет массированно атаковать Украину ракетами — Арестович

🎤 Мнение

Опубликовано: 06.12.2022 08:39 , Обновлено: 06.12.2022

Советник Офиса президента Алексей Арестович выразил мнение, что Россия в ближайшее время откажется от массированных ударов ракетами по Украине.

«В Кремле кто-то умный наконец-то задал вопрос: “Сколько можно выбрасывать по полмиллиарда за раз, а иногда и под миллиард, если всеми последствиями становится 2 дня без света в Украине?», — сказал он в эфире на Youtube-канале «Фейгин LIVE».

По словам советника, «после 110-го раза они убедились, что эта тактика не очень хорошо работает».

Исходя из этого Арестович полагает, что РФ «в какой-то разумный срок» перестанет атаковать Украину.

«Потому что бесконечно тратить неприкосновенный стратегический запас ракет на цели, которые никак не достигают, это, конечно, махровый идиотизм», — резюмировал он.

Напомним, Россия в очередной раз ударила по Украине ракетами 5 декабря. Накануне воздушную тревогу объявили по всей стране. А украинские власти предупредили о трех волнах атак.

По данным СМИ и очевидцев, взрывы произошли в Черкасской, Запорожской, Киевской, Одесской областях, Харькове, Виннице и Херсоне. Также в городах Украины заработали средства ПВО.

Россия запустила три волны ракет по Украине. Куда попала?