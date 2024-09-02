В МИД Польши назвали сбитие российских ракет «конституционной обязанностью» соседних с Украиной стран

Опубликовано: 02.09.2024 16:09 , Обновлено: 02.09.2024

Сбивать российские ракеты над украинской территорией - это "конституционная обязанность" Польши и других государств, граничащих с Украиной. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Financial Times, опубликованному в понедельник, 2 сентября.

По мнению Сикорского, членство страны в НАТО “не отменяет её ответственности” за защиту собственного воздушного пространства, которая, по его словам, является “собственной конституционной обязанностью”, в том числе, и Польши.

В интервью Financial Times глава польской дипломатии выразил своё “личное мнение” о том, что сбитие “вражеских ракет, которые находятся на пути вхождения в наше воздушное пространство”, можно рассматривать как “законную самооборону”. Поясняя свою позицию, он заявил, что если вражеские ракеты войдут в воздушное пространство Польши и будут сбиты силами ПВО, то “риск того, что обломки могут кого-то ранить”, становится “значительным”.

Между тем, Financial Times процитировало также заместителя помощника генерального секретаря НАТО по безопасности Мирчу Джоанэ, который подчеркнул, что ключевой позицией Альянса с самого начала войны России и Украины было “сделать всё возможное, чтобы помочь Украине” и при этом “избежать эскалации”.

“Конечно, мы уважаем суверенное право каждого союзника на обеспечение национальной безопасности. Но в НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем ввязываться во что-то, что может иметь последствия для всех нас”, — заявил Джоанэ, подчеркнув при этом, что польские власти до сих пор “были безупречны в своих консультациях в рамках Альянса”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в июле этого года власти Польши и Венгрии обменялись оскорблениями из-за России. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на обвинения со стороны Венгрии, глава правительства которой заявил о “лицемерии” поляков. Сикорский же сказал, что считает Виктора Орбана “эгоистом”.

«Лицемеры» и «эгоисты». Власти Польши и Венгрии обменялись оскорблениями из-за России