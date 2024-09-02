В МАГАТЭ отказались назвать виновных в атаке на Курскую АЭС. Почему?

Опубликовано: 02.09.2024 18:49 , Обновлено: 02.09.2024

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ему не хватает доказательств, чтобы назвать виновных в атаке на Курскую АЭС. При этом он заверил, что агентство "никогда не скроет от общественности" факты умышленных ударов по атомным станциям, если в его распоряжении будут "неопровержимые доказательства".

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что отказывается называть виновных в атаке на Курскую атомную электростанцию, поскольку не хочет “политизировать ситуацию” в условиях отсутствия “неопровержимых доказательств”, передал арабский телеканал Al Arabiya.

“В соответствии с нашей миссией по защите ядерной безопасности мы должны были отправиться туда (на Курскую АЭС. — Прим. Ред.) и самостоятельно установить факты. Ради беспристрастности, ради того, чтобы быть точным, а не спекулировать, агентство подтвердит (сведения об атаках. — Прим. Ред.) только тогда, когда оно сможет независимо оценить информацию”, — отметил директор Международного агентства по атомной энергии.

Он назвал “типичным явленим” то, что обе враждующих стороны — Россия и Украина — ожидают от МАГАТЭ подтверждений того, что они хотели бы услышать. По словам Гросси, такое поведение с рациональной точки зрения можно понять, однако в МАГАТЭ “не должны политизировать ситуацию или принимать чью-либо сторону, обвинять или указывать пальцем”, подчеркнул глава организации.

“Для того, чтобы назвать виновных, должна быть неоспоримая, абсолютная уверенность. В данном случае её нет. Когда там это случилось, нас там не было”, — подытожил Рафаэль Гросси.

Как в МАГАТЭ оценили степень урона на Курской АЭС?

Напомним, неделю назад Россия обвинила Украину в попытке ночного нападения на Курскую атомную электростанцию, назвав это актом «ядерного терроризма». Власти Украины, в свою очередь, никак не прокомментировали эти обвинения.

После призыва российских властей проверить, насколько угроза успешного украинского наступления может стать причиной аварии на КАЭС, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую атомную электростанцию в России. По его словам, на реакторах КАЭС (тип РБМК) отсутствует защитный купол и защитная конструкция, типичные для современных атомных электростанций.

«Это означает, что активная зона реактора, содержащая ядерный материал, защищена всего лишь обычной крышей. Это делает её чрезвычайно уязвимой и хрупкой, например, для артиллерийского удара, беспилотника или ракеты», — заявил Гросси.

[info_b]Курская АЭС находится всего в 40 километрах от боевых действий и оснащена четырьмя советскими реакторами РБМК-1000 – той же конструкции, что и на Чернобыльской АЭС. Два действующих ядерных реактора — №3 и №4 – вырабатывают 90% общей мощности в Курской области.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что представительство Украины при (МАГАТЭ) обвинило российские власти в том, что они “намеренно продолжают наносить удары” по энергетической инфраструктуре страны. По их словам, РФ намеревается “нарушить работу” атомных электростанций Украины, которые “обеспечивают большую часть электроэнергии”.

Украина обвинила Россию в создании угрозы ядерной катастрофы на Ровенской АЭС в 60 километрах от Беларуси