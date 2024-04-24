В Лондоне сбежавшие королевские лошади столкнулись с автомобилями. Пострадало 5 человек

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Опубликовано: 24.04.2024 17:23 , Обновлено: 24.04.2024

В Лондоне 5 кавалерийских лошадей во время учений сбросили наездников и сбежали в город, где столкнулись с автомобилями. Об этом сообщило издание Guardian.

Как сообщили в британском СМИ, инцидент произошёл утром во время учений, которые проходили возле Букингемского дворца. Лошадей напугал шум строителей, которые перемещали бетон рядом с тренировочной площадкой, после чего животные сбросили всадников и умчались в город.

Лошади разбежались по центру Лондона, где столкнулись с несколькими транспортными средствами, в частности, с автомобилем, такси и автобусом, которому разбили лобовое стекло. В результате столкновений животные пострадали и сами. На фотографиях и видео, которые попали в сеть, видны следы крови на белой лошади.

«Все лошади уже найдены и возвращены в лагерь. Несколько человек из персонала и лошадей получили ранения и получают соответствующую медицинскую помощь», — сообщил представитель британской армии Guardian.

Фото Guardian

Ранее Telegraf.news писал о том, что на одной из улиц Витебска на днях заметили необычное для оживлённого центра города транспортное средство — повозку, запряженную лошадью. Видеоролик с ней в TikTok уже набрал больше 182 тыс. просмотров, а в комментариях, коих за сутки набралось больше двух сотен, местные жители признались, что этот “отважный конь один среди железных собратьев” оказывается на городских дорогах далеко не в первый раз.

«А техосмотр есть?» — Ролик с конной повозкой в центре Витебска набрал сотни тысяч просмотров