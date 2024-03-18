«А техосмотр есть?» - Ролик с конной повозкой в центре Витебска набрал сотни тысяч просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 18.03.2024 17:12 , Обновлено: 18.03.2024

На одной из улиц Витебска на днях заметили необычное для оживлённого центра города транспортное средство - повозку, запряженную лошадью. Видеоролик с ней в TikTok уже набрал больше 182 тыс. просмотров, а в комментариях, коих за сутки набралось больше двух сотен, местные жители признались, что этот "отважный конь один среди железных собратьев" оказывается на городских дорогах далеко не в первый раз.

В комментариях местных жителей, которые катаются по городу на гужевой повозке, назвали “легендами Витебска”, которых периодически встречают в разных районах города.

Саму повозку комментаторы как только не называли - и “новым электромобилем белорусского производства”, и “такси бизнес-класса”, и “мустангом-кабриолетом”. Кто-то предположил, что это такая белорусская “конная жандармерия”, а кто-то - что новый вид маршруток в Витебске, которым можно пользоваться, “когда проезд подорожал, а на работу надо”.

Зрители однозначно сошлись во мнении, что это яркий пример “зелёной энергетики” и “самый экологичный транспорт”. Многих также порадовал тот факт, что повозка строго придерживалась своей полосы.

“Главное, лошадь знает правила дорожного движения. Не каждый человек так соблюдает”, - отметил один из комментаторов.

“А техосмотр есть?”, - задался вопросом другой, более практично настроенный зритель.

Были среди них и те, кто упрекнул водителя в том, что на повозке нет указателей поворотов и стоп-сигналов, а также номеров. Впрочем, рассмотреть их на видео не представляется возможным, так что не исключено, что претензии комментаторов безосновательны.

“За что я люблю Витебск очень не предсказуемый,” - резюмировал один из пользователей соцсети.

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