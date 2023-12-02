В Литве разрешили продавать просроченные продукты в магазинах. Сколько ещё такие можно есть на самом деле?

Опубликовано: 02.12.2023 09:12 , Обновлено: 02.12.2023

Литовские власти внесли изменения в законодательство, которые позволят продавать продукты (в основном бакалею) с истекшим сроком годности ещё 45 дней. Владельцы магазинов будут сами решать, где их выкладывать.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. И белорусам, которые часто ездят в соседнюю страну, надо будет быть внимательными. Такие продукты будут обозначаться специальной наклейкой.

В Литве решили пойти на такой шаг, изучив опыт Словакии.

В чем разница между сроком годности и надписью “использовать до”?

Сегодня уничтожение продуктов питания является одной из самых серьезных проблем Европы. Переизбыток продуктов, не все из которых реализуются в указанный производителем срок, ведет к масштабной ликвидации запасов и измеряется миллионами тонн.

Ученые, настаивающие на том, что продукты питания должна расходоваться рачительнее, постоянно проводят исследования, цель которых понять — какие продукты можно употреблять и после истечения формального срока годности.

На самом деле, есть два срока, которые определяют годность продуктов к употреблению.

«Использовать до» — это абсолютный срок годности, и относится он к продуктам «группы риска» — свежему мясу, непастеризованной молочной продукции.

А вот «Срок годности» — более растяжимое понятие. Часто он сопровождается уточением «Лучше раньше», — например, такую надпись можно увидеть на пакетах риса. Это означает лишь указание на период времени, когда «букет» вкусовых оттенков продукта раскрывается наиболее полно.

«Лучшим примером продуктов, которые хорошо хранятся и которые можно употреблять в пищу по истечении срока годности, являются зерновые продукты. Конечно, речь идет не о хлебе, а о таких продуктах, как мука, крупа, рис и макаронные изделия. Особенно долгим сроком хранения обладают последние два продукта. Даже год с даты, указанной на упаковке. Однако стоит помнить, что этот принцип работает только при правильном хранении», — объяснила польский диетолог Моника Новицкая, представитель клиники Be Diet Catering.

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