В Литве разработали план эвакуации всех 600 000 жителей Вильнюса

Опубликовано: 23.04.2025 20:47 , Обновлено: 23.04.2025

Власти литовского Вильнюса представили общественности детальный план эвакуации жителей столицы, разработанный с учётом различных чрезвычайных ситуаций — от инфраструктурных аварий до военного вторжения. Документ, над которым работали более года, определил три основных направления выезда, порядок оповещения, пункты сбора и обозначил цель завершить эвакуацию тех, кому это необходимо, в течение 72 часов.

Как заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, предыдущий план эвакуации был «более теоретическим», а новый включил конкретные детали для обеспечения «гладкой» эвакуации 600-тысячного населения. При его разработке, по словам мэра, в том числе опирались на опыт Киева, а также анализировали планы городов США (там контекст чаще связан со стихийными бедствиями). План состоит из двух частей: публичной (для жителей, будет доступна онлайн и в печатном виде) и непубличной (для служб).

План рассчитан как минимум на пять основных сценариев: инфраструктурная авария, стихийное бедствие, ядерная авария, гибридное и военное вторжение. В зависимости от угрозы определены три основные эвакуационные магистрали: северное в Паневежис и Шяуляй, западное в Каунас и Клайпеду и юго-западное в Алитус и к границе с Польшей.

Начало эвакуации, по словам властей, должны ознаменовать сирены, звуковые сигналы, SMS-оповещения, сообщения по национальному радио/ТВ и на интернет-ресурсах, соцсетях.

Выехать можно самостоятельно. Но также возможно использование поездов. Литовские ж/д оценили свою пропускную способность, по данным портала 15min, в 26 тыс. человек в сутки.

Мэр Бенкунскас назвал 72 часа (двое-трое суток) «желательным» сроком для завершения эвакуации «тех, кому нужно уехать». Остаться, по его словам, должны лишь те, кто будет связан с обороной города.

Глава Штаба обороны ВС Литвы Ремигиюс Балтренас подчеркнул, мол, план — это хорошо, но нужны учения. Они запланированы на осень. Он отметил, что Вильнюс является частью обороны страны и его будут защищать в первую очередь. Генерал также указал на необходимость координировать эвакуацию в сторону Польши с встречным движением сил союзников по НАТО.

Глава Департамента пожарной охраны и спасения Ренатас Пожела призвал жителей к личной готовности (иметь 72-часовой запас всего необходимого) и похвалил Вильнюс за пионерство в создании такого плана, призвав другие самоуправления последовать примеру. Он также отметил необходимость согласования с Вильнюсским районом.

Мэр Бенкунскас дипломатично ушёл от ответа на вопрос, все ли соседние самоуправления согласились принять эвакуированных, отметив, что «процесс координации идёт» и этот вопрос будут решать национальные власти, списав возможные трудности на «проблемы информации» и недопонимание потребностей.

Кстати, сегодня журналисты Telegraf.news рассказывали, как Департамент государственной безопасности Литвы предупредил проживающих в стране белорусов о том, что они, по мнению местной контрразведки, могут стать объектом «насильственного нападения».

Литовские спецслужбы предупредили проживающих в стране белорусов о готовящихся «насильственных нападениях»