В Литве назвали средние зарплаты по итогам 2025 года

Опубликовано: 24.02.2026 13:23 , Обновлено: 24.02.2026

Средняя заработная плата в Литве после уплаты налогов (на руки) по итогам четвертого квартала 2025 года достигла 1514 евро в месяц, увеличившись за год на 107 евро. Такие данные представил фонд социального страхования Sodra (аналог белорусского ФСЗН).

Согласно данным Sodra, средний доход жителей Литвы до вычета налогов («грязными») составил 2480 евро, сообщила журналистам Кристина Зитиките, советник отдела статистики, анализа и прогнозирования Sodra, передает общественный вещатель Литвы LRT.

Однако, несмотря на номинальный рост, эксперты констатировали охлаждение рынка труда. При годовой инфляции в 3,8% реальные доходы населения росли медленнее, чем в предыдущие годы, признала Зитиките.

Традиционно наиболее высокие зарплаты в Литве, как и в Беларуси, выплачивают в сферах информационных технологий (IT) и финансов. Сотрудники IT-компаний в среднем получают 3600 евро до выплаты налогов, работники финансового сектора — 3380 евро.

«Самые низкие доходы по-прежнему получают работники сектора размещения и общественного питания», — рассказала Кристина Зитиките, добавив, что доход сотрудников этого сектора составляет около 900 евро «чистыми» на человека.

Ранее Белстат дал цифры по средним зарплатам в Беларуси в январе 2026 года. По сравнению с ноябрем 2025 года средняя зарплата в Беларуси в январе выросла на 53,4 рубля (2,0%). Если сравнивать с декабрем, то она значительно упала — на 355,6 рубля (–11,4%). Но тут нечему удивляться: декабрь — традиционный месяц для годовых премий, а значит, непоказательный.

Впрочем, напрямую сравнить зарплаты в Литве и Беларуси не получится. Разная структура расходов на питание, жилье и другие услуги и товары при прямом пересчете евро в рубли по курсу не даст реальной картины.

Средняя зарплата белорусов в январе выросла по сравнению с ноябрем на 2%