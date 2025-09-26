В Литве назвали самые большие зарплаты. Кому 42 тыс. евро в месяц?

Опубликовано: 26.09.2025 11:19 , Обновлено: 26.09.2025

Государственный фонд социального страхования Литвы озвучил данные по средней зарплате граждан в августе этого года. Оказалось, что работники около 30 компаний могли похвастаться зарплатами, превышающими 10 тысяч евро (до вычета обязательных налогов), самая высокая зарплата достигала 42 тысяч евро. Узнали, кому готовы платить такие деньги в соседней стране.

По данным SODRA, литовского аналога белорусского Минтруда и соцзащиты, самые щедрые зарплаты в соседней стране, как и в Беларуси, в IT-секторе.

[inf]SODRA – литовский государственный фонд социального страхования, государственное учреждение, отвечающее за управление системой социального страхования в стране, включая обязательное и добровольное страхование, выплату пенсий, пособий (по болезни, безработице, родительских) и других социальных выплат.[/inf]

Самый высокий уровень оплаты труда в августе, по данным SODRA, оказался в вильнюсской компании SAP Lietuva , которая предоставляет услуги в сфере компьютерных и информационных технологий. Сотрудники компании, в штате которой числятся всего 5 человек, обычно получают плюс-минус 10 тыс. евро, но в марте 2025 года этот показатель оказался значительно выше - 38 тыс. евро. И вот - новый рекорд: за август сотрудникам компании выплатили до 42,12 тыс. евро , передало литовское издание Delfi.lt.

Известно, что акционером компании выступает зарегистрированная в Германии международная компания SAP SE, крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для планирования ресурсов предприятия (ERP). Европейская комиссия объявила в четверг о начале расследования в отношении SAP на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства. Компания заявила, что сотрудничает с исполнительным органом Европейского союза, но не ожидает, что ситуация повлияет на её финансовое положение, сообщило Reuters.

На втором месте по уровню зарплат оказалась ещё одна вильнюсская компания - IMI.VC Advisors , которая специализируется на компьютерном консалтинге, но занимается и некоторыми другими видами деятельности. Она недалеко ушла от лидера - зарплата там в августе составила 41,28 тыс. евро. По данным SODRA, в среднем зарплаты в этой компании варьируются от 6 до 7 тыс. евро, но в апреле этого года уровень резко подрос - до 33,3 тыс. евро . Официально в компании также работает всего 5 человек.

Акционером этой компании, по данным Центра регистров, является Игорь Мацанюк, выходец из России, переехавший в Литву в 2014 году, которого нередко называют “праотцом” российского игрового рынка.

На третьем месте в списке SODRA оказалось литовское представительство технологического гиганта Microsoft . В компании Microsoft Lithuania, где в августе работало 15 человек, средняя зарплата составила 22,28 тыс. евро .

В первую десятку компаний с самыми высокими зарплатами в августе также вошли:

каунасский офис британской компании Satalia, разработчика решений в области искусственного интеллекта, науки о данных и оптимизации с зарплатой в 21,66 тыс. евро;

инвестиционный холдинг MG Investment со средней зарплатой 20,27 тыс. евро;

зарегистрированная в Клайпеде литовская дочка международной судоходной компании Oocl с зарплатой в 19,9 тыс. долларов;

литовская транспортно-логистическая компания Girteka Group с зарплатой в 19,6 тыс. долларов;

местное представительство южнокорейского электронного гиганта Samsung Electronics Lithuania с зарплатой в 17,75 тыс. евро;

вильнюсская компания Antler Group, управляющая различными рекламными порталами, с зарплатой в 16,27 тыс. евро;

разработчик программного обеспечения для дизайна дома Planner5D с зарплатой 14,87 тыс. евро.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях информацию о средней заработной плате озвучил и Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат). Оказалось, в августе средняя заработная плата упала практически во всех регионах. Впрочем в трех областях Беларуси показала рост. Что касается сфер занятости, то в лидерах оказались две категории работников, в то время как “банкиры” ощутили самое значительное снижение - сразу на 607,9 рубля.

Средняя зарплата белорусов в августе упала на 9,7 рубля. У кого выросла на 182,6 BYN, а у кого — минус 607,9 BYN