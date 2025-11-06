В Литве назвали число белорусов, получивших литовский ВНЖ. Боятся, что приедут ещё?

Опубликовано: 06.11.2025 13:38 , Обновлено: 06.11.2025

В Литве разгорелась дискуссия из-за вступления в силу закона, который позволит иностранцам, проживающим в стране, привозить туда и свои семьи. В ходе споров выяснилось, сколько сейчас в соседней стране живёт белорусов, получивших официальное разрешение.

Оказалось, что белорусы составляют вторую по численности (24%) группу иностранцев, легально проживающих в Литве.

В Департаменте миграции Литвы сообщили, что по состоянию на октябрь 2024 года вид на жительство в стране имели 211,7 тысячи иностранцев. Крупнейшими диаспорами являются граждане Украины (77 тысяч) и Беларуси (51 тысяча).

Тем временем в литовском Сейме десять депутатов зарегистрировали законопроект, который должен отменить правило о воссоединении семей. Парламентарии, среди которых Витаутас Синица, опасаются, что в страну могут прибыть ещё до 60 тысяч иностранцев, что создаст нагрузку на литовский бюджет.

Однако министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратовичюс высказал сомнения в том, что страну «наводнят» мигранты из третьих стран весной. По его словам, закон содержит жесткие требования, которые не так просто выполнить.

«Это не то, что я решил, взял и привёз члена семьи в нашу страну. Для этого нужно проработать определённый срок, не менять работу в Литве более трёх лет», — пояснил он.

Министр подчеркнул, что для приезда родственников мигрант должен обеспечить каждому из них содержание в размере 1500 евро, иметь медицинскую страховку, регистрацию и гарантировать, что прибывшие не представляют угрозы для национальной безопасности. «Обязательства действительно очень большие. (…) Он должен приложить усилия, чтобы выучить литовский язык, работать», — добавил Кондратовичюс.

Ранее Telegraf.news писал, что Центр гражданского образования Польши совместно с Международным комитетом спасения Польши (IRC) опубликовали отчёт «Иностранные студенты в польских школах в 2024/2025 учебном году». Согласно ему, всего в Польше от детских садов до вузов учатся 353 000 иностранцев. А сколько из них белорусов?

Стало известно количество белорусских школьников и студентов, которые учатся в Польше