Стало известно количество белорусских школьников и студентов, которые учатся в Польше

Опубликовано: 06.10.2025 09:10 , Обновлено: 06.10.2025

Центр гражданского образования Польши совместно с Международным комитетом спасения Польши (IRC) опубликовали отчёт «Иностранные студенты в польских школах в 2024/2025 учебном году». Согласно ему всего в Польше от детских садов до вузов учатся 353 000 иностранца.

Естественно, львиную долю от них составляют украинцы (295 500 человек, или 84%), которые вместе с семьями с 2022 года были вынуждены спасаться от боевых действий у себя на родине.

На втором месте оказались белорусы. В учебных заведениях Польши всех видов насчитали 31 000 учащихся из Беларуси. Это 9% от всех иностранцев в Польше.

На третьем месте оказались россияне - 4 200 человек или чуть более 1%.

Остальные 22 300 (6%) учащихся были из других стран. Из остальных европейских стран наибольшее количество иностранных студентов приехало из Молдовы (1 113), Болгарии (873) и Германии (694). Из стран, не входящих в Европу, преобладают студенты из Вьетнама (2 243), Индии (2 058) и Грузии (1 322).

Что касается соседней Литвы, то количество учащихся там белорусов официально не называлось. Известно лишь, что на 1 апреля 2025 года в Литве проживало 53 739 граждан Беларуси с действующими видами на жительство. Сколько из них студенты и школьники, неясно.

Ранее министр образования Беларуси Андрей Иванец заявил, что считает подготовку и успеваемость белорусских учащихся за границей недостаточной.

«К нам бы не поступили» — Иванец оценил уровень подготовки белорусских студентов в «недружественных странах»