В Литве нашли тело последнего солдата США, пропавшего на полигоне вблизи белорусской границы

Опубликовано: 02.04.2025 08:07 , Обновлено: 02.04.2025

Во вторник, 1 апреля, было обнаружено тело четвертого американского солдата, пропавшего неделю назад с тремя сослуживцами с литовского военного полигона Пабраде вблизи белорусской границы. Министр национальной обороны Довиле Шакалене сообщила, что в настоящее время решается вопрос о передаче тел всех четырёх погибших в США, их семьям.

По словам главы литовского Минобороны, в настоящее время Министерство иностранных дел совместно с общественными организациями и американским посольством ведут интенсивную работу по подготовке церемонии чествования памяти погибших солдат, а также согласовывают варианты транспортировки тел погибших. Планируется, что это будет сделано уже в четверг, 3 апреля, передало издание LRT.

Кроме того, министр выказала мнение, что погибшим на службе солдатам в Литве следует отдать все почести, в том числе, в виде какого-то мемориала, точную форму которого еще предстоит определить позднее.

“Я думаю, что самое важное послание заключается в том, что те солдаты, которые погибли здесь во время службы, — это солдаты, которые были готовы защищать Литву. Нужно выразить им благодарность за то, что они погибли здесь, не веселясь на вечеринке, а во время сложных учений, поэтому выражение уважения и определенные мемориалы, я не сомневаюсь, — это приемлемые вещи. Как они могли бы выглядеть, где бы они могли быть, я думаю, мы сможем обсудить это позже”, — заявила. Шакалене.

Тем временем американские военные подтвердили личности троих погибших. Командующего 3-й пехотной дивизией генерал-майор Кристофер Норри озвучил эту информацию в Facebook:

25-летний Эдвин Франко (из Калифорнии),

21-летний Данте Тайтано (из Гуама),

25-летний Хосе Дуэнес (из Иллинойса).

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Литвы подполковник Ремигиюс Балтренас также заявил, что литовским военным предстоит проанализировать саму спасательную операцию, убрать всё свезённое на место ЧП спецоборудование.

Ранее Telegraf.news рассказал, что военный автомобиль, пропавший во время учений на литовском полигоне Пабраде, расположенном в 10 км от границы с Беларусью, 26 марта обнаружили затопленной в болоте. Почему машина оказалась в этой местности — неизвестно. По словам главы Фонда восстановления и защиты водно-болотных угодий Нериюса Заблецкиса , торфяник, в который угодила машина, не был обозначен на официальных картах, имеющихся в распоряжении государственных учреждений.

Минобороны Литвы подтвердило гибель 3 из 4 солдат в затонувшей вблизи белорусской границы бронемашине