Минобороны Литвы подтвердило гибель 3 из 4 солдат в затонувшей вблизи белорусской границы бронемашине

Опубликовано: 01.04.2025 07:35 , Обновлено: 01.04.2025

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене подтвердила гибель 3 из 4 американских солдат, пропавших неделю назад с военного полигона Пабраде вблизи белорусской границы. Их тела извлекли из бронемашины, которую после нескольких дней спасательной операции удалось вытащить из болота. Поиски четвёртого военнослужащего продолжились.

По данным литовского телеканала LRT, затонувшая бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88 Hercules ВМС США была найдена в перевернутом состоянии. Сразу после того, как её вытащили из болота, о судьбе пропавших солдат, предположительно находившихся внутри, ничего не сообщали. Однако вечером 31 марта американские военные официально подтвердили гибель троих солдат.

После извлечения тел из бронемашины на месте катастрофы провели небольшую церемония чествования и прощания с павшими американскими солдатами.

Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что активные поиски четвертого пропавшего солдата на месте, откуда извлекли затонувшую машину, продолжатся как минимум до рассвета 1 апреля. Для этого специалисты решили задействовать эхолокаторы, а американские водолазы решили продолжить изучение водоёма “методом ощупывания”.

“Если к утру не получится, то будут искать другие варианты. Если потребуется, мы придумаем другой план”, — заявил Вайкшнорас в эфире литовского телевидения.

В свою очередь глава Минобороны Литвы заверила, что спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет получен однозначный ответ о судьбе четвертого пропавшего солдата, пообещав просеять “каждый кусочек этого предательского болот”, если это потребуется.

Гибель американских солдат уже прокомментировал госсекретарь США Марко Рубио. Он выразил соболезнования родственникам погибших солдат, а литовским властям - благодарность за помощь в организации поисково-спасательной операции.

Ранее Telegraf.news рассказал, что военный автомобиль, пропавший во время учений на литовском полигоне Пабраде, расположенном в 10 км от границы с Беларусью, 26 марта обнаружили затопленной в болоте. Почему машина оказалась в этой местности — неизвестно. По словам главы Фонда восстановления и защиты водно-болотных угодий Нериюса Заблецкиса , торфяник, в который угодила машина, не был обозначен на официальных картах, имеющихся в распоряжении государственных учреждений.

Американскую бронемашину вытащили из болота на границе Литвы с Беларусью. Что с солдатами?