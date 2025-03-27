В Литве нашли пропавший во время учений на границе с Беларусью военный автомобиль. Что известно о судьбе солдат НАТО?

Опубликовано: 27.03.2025 07:40 , Обновлено: 27.03.2025

Военный автомобиль, пропавший во время учений на литовском полигоне Пабраде, расположенном в 10 км от границы с Беларусью, 26 марта обнаружили затопленной в водоёме. Такую информацию озвучила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене. Судьба четырех пропавших без вести солдат остаётся неизвестной.

Оказалось, что пропавший автомобиль - это гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88 ВМС США, которая, по сути, представляет собой гигантский тягач, предназначенный для транспортировки танков, вышедших из строя на поле боя.

Газета New York Times со ссылкой на неназванного представителя вооруженных сил США, сообщила, что пропавшие солдаты - военнослужащие США - могли быть внутри этой машины. По словам источника, американцев в ходе учений отправили на поиски еще одной тяжелой машины, но они по какой-то причине съехали с дороги и угодили в болото. Источник отметил, что пока всё указывает на то, что американские солдаты оказались в ловушке внутри M88 после того, как машина начала погружаться в воду.

Впрочем, официальные источники о судьбе пропавших военных - солдат из 3-й пехотной дивизии 1-й бригады - делать заявления не торопятся. Шакалене, в частности, заявила, что подтвердить или опровергнуть информацию о гибели солдат смогут лишь после того, как бронированную машину вытащат из болота. Он назвала эту операцию “технически сложной”. Высказывать версии относительно причины инцидента министр обороны также не стала.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа вечером 26 марта заявил, что Литва “сохраняет оптимизм” относительно судьбы пропавших солдат и выразил солидарность им семьям.

“В Пабраде продолжается поисково-спасательная операция по поиску пропавших американских солдат. Пока они не найдены, мы сохраняем надежду, оставаясь с их семьями, братьями по оружию и всеми, кто их ищет”, — написал Науседа на своей страничке в социальной сети X.

После того, как возможное место инцидента установили, туда направили поисково-спасательную команду под руководством Вооруженных сил Литвы. Помимо военных к работам также привлекли сотрудников Департамента пожарной охраны, вертолеты Военно-воздушных сил и Государственной пограничной службы Литвы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что изначально говорилось о трёх пропавших солдатах, пропавших вместе с военный авто после очередного тренировочного дня. Сообщение о пропавших без вести солдатах из числа иностранного контингента поступило в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда около 19:19 во вторник, 25 марта.

Трое иностранных солдат на военном авто пропали после учений в Литве вблизи белорусской границы