Трое иностранных солдат на военном авто пропали после учений в Литве вблизи белорусской границы

Опубликовано: 26.03.2025 10:33 , Обновлено: 26.03.2025

Организаторы военных учений на литовском полигоне Пабраде, расположенном в 10 км от границы с Беларусью, не досчитались троих иностранных солдат и одного военного автомобиля после очередного тренировочного дня. Такую информацию озвучил представитель литовских вооруженных сил майор Гинтаутас Цюнис, не раскрывая подробностей инцидента.

По информации агентства Elta, на которое сослалось литовское издание LRT, сообщение о пропавших без вести солдатах из числа иностранного контингента поступило в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда около 19:19 во вторник, 25 марта.

Военные не комментируют, гражданами каких иностранных государств являются пропавшие солдаты.

“Их ищут все службы, выясняют, кто кому принадлежит”, — коротко заявил майор Цюнис, не раскрыв всех обстоятельств исчезновения солдат и военного автомобиля.

Департамент полиции инцидент комментировать отказался, от представителей литовских военных сообщений пока также не поступало.