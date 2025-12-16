В Литве начались массовые облавы и обыски у контрабандистов белорусских сигарет

🎥 Видео

Опубликовано: 16.12.2025 15:28 , Обновлено: 16.12.2025

Правоохранительные органы Литвы отчитались о первых результатах масштабной операции, проведенной в условиях объявленного в стране чрезвычайного положения из-за контрабанды.

По данным литовских силовиков, в ходе спецоперации было задержано 21 человек, подозреваемых в контрабанде сигарет. По словам официальных лиц, цель операции — арест именно лидеров организованной группировки, а не рядовых ее членов.

«Сегодня… Бюро криминальной полиции Литвы при содействии прокуроров Генеральной прокуратуры Литовской Республики, а также сотрудников спецподразделений «Араса» и полиции Вильнюсского уезда утром начали операцию, целью которой было задержание не только членов организованной группы, но и ее руководителей», — сообщил журналистам заместитель генерального комиссара полиции Литвы Мариус Драудвила.

В полиции сообщили, что в операции приняли участие 140 сотрудников правоохранительных органов, которые провели 80 обысков. Были изъяты контрабандные белорусские сигареты, оружие, SIM-карты и устройства для блокировки связи. Возраст задержанных — от 30 до 40 лет.

«Расследование ведется по факту участия в преступной деятельности и руководства преступной организацией, контрабанды, незаконной реализации подакцизных товаров, а также пособничества и подстрекательства к действиям против государства», — заявил заместитель генерального прокурора Гинтас Иванаускас.

В ходе операции полиция также изъяла автомобили класса «люкс» и другие ценные вещи, общая стоимость которых составляет приблизительно 720 000 евро.

Литовская полиция предполагает, что организаторы контрабанды внутри Литвы могли иметь прямые контакты с сообщниками, действовавшими в Беларуси, откуда при благоприятных погодных условиях запускались воздушные шары с контрабандой.

Всем задержанным прокуратура предъявила обвинения в пособничестве другому государству в совершении действий против Литвы.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко возложил ответственность за запуск шаров из Беларуси в Литву на самих литовцев. По его словам, граждане этой страны решили заработать на перепродаже белорусских сигарет, а литовские власти, закрыв границу с Беларусью, сами «толкнули их на путь преступления».

Лукашенко обвинил литовцев в запуске шаров из Беларуси в Литву — «Не вижу, за что наказывать»