В Литве начали курить чай с автозаправок. Что происходит?

Опубликовано: 26.02.2024 15:48 , Обновлено: 04.07.2024

На некоторых автозаправочных станциях Литвы заметили чай, упаковка которого подозрительно похожа на сигареты. Но к любопытным экспериментам искушенных литовцев побудило не только это — в составе продукта оказалась конопля.

Несколько лет назад в Литве издали указ, разрешающий продажу продуктов из конопли. Важная оговорка — содержание тетрагидроканнабинола не должно превышать 0,2 процента. Поэтому на компанию Merkadus, которой принадлежит предприятие „Biotecus“ занимающееся производством фитоканнобиyоидных чаёв, теперь обратили взор не только покупатели, но и соответствующие службы.

«Мы передаем такие продукты в криминалистическую исследовательскую лабораторию, чтобы определить, какие в них концентрации тетрагидроканнабинола. — говорит Гражина Белян, временно исполняющая обязанности руководителя Департамента по контролю за наркотиками, алкоголем и табаком. — Она, поверьте, точно не 0. Намного больше, иногда очень большая».

В том, что чай можно использовать не по назначению и получить наркотический эффект открыто говорят даже продавцы. Руководители компании Merkadus отбиваются от нападок уверяя, что никогда не давали такой рекламы.

«В продаже написано, что его нужно курить? Вы знаете, где-то точно есть неверная информация. Мы не делаем скруток для курения. Я встречался с коллегами, мы действительно завариваем чай. Дело в том, что существуют разные способы упаковки.» — говорит руководитель компании Дарюс Купляускас.

По словам представителя Госпродпотребнадзора, если изделие имеет курительный фильтр и внешне похоже на сигареты, оно должно регулироваться как курительное изделие – необходимо иметь лицензию и возрастное ограничение. В отделе по контролю за табаком и алкоголем уверены, что торговцы и производители намеренно вводят покупателей в заблуждение, чтобы избежать регулирования специально для этих травяных продуктов курения.

Отметим, что провоз подобной продукции на территорию Республики Беларусь запрещён. При выявлении психоактивных веществ перевозчику будет грозить реальный срок за незаконное перемещение психотропа через границу. Так, в начале февраля на выезде из Литвы уже был задержан белорус.

Ранее Телеграф рассказывал, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса.

Зеленский легализовал каннабис