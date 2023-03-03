Литва предложила полностью запретить ж/д транзит белорусских грузов
Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните поддержали идею полного запрета железнодорожного транзита белорусских и российских грузов.
Так, Науседа 2 марта призвал «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) прекратить перевозки.
«В чем проблема? Давайте хоть завтра прекратим перевозки, потому что мы загоняем себя в угол и потом не знаем, как контролировать процесс [соблюдения западных санкций]», — сказал Науседа.
При этом он отметил, что страна «потеряет часть доходов», однако считает, что это может стать стимулом компенсировать свои потери на других рынках.
В свою очередь премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратила внимание, что «Литовские железные дороги» могут сами решать, с кем работать.
«Если получаешь заказ на перевозку удобрений, пусть сами удобрения не под санкциями, но они перевозятся оттуда, где есть подсанкционная компания-производитель удобрений, как в этом случае с “Гродно Азот”… Да, пусть там есть нарисованная в каком-то белорусском учреждении бумажка, в которой утверждается, что это удобрение было произведено каким-то ЗАО “Три поросенка”, но есть много хороших вопросов, могло ли так быть», — передает ее слова Delfi.
Шимоните убеждена, что «отказ от перевозки такого груза — самое простое решение».
К слову, глава ЛЖД Эгидиюс Лазаускас также согласился полностью отказаться от перевозки грузов из Беларуси и России, объяснив, что предприятие «не хочет работать с рискованными клиентами и получать деньги любой ценой»
«Мы очень четко оцениваем все риски, и наш главный приоритет — максимально уйти с этих рынков», — сказал он 1 марта.
По словам Лазаускаса, полный отказ от белорусских и российских грузов возможен только в том случае, если бы компания не смогла контролировать перевозимые в Литву подсанкционные товары.
Что говорит Минск?
Власти Беларуси эту информацию пока не комментировали.
К слову, первый вице-премьер Николай Снопков 1 марта заявил, что Беларусь увеличит объемы поставок калийных удобрений в Китай по результатам переговоров.
По его словам, это будет «рост в объемах существенных»
«Мы очень рады этому, потому мы все ощутили, насколько в условиях беспрецедентных и глупых санкций, насколько важно продовольствие и насколько важен тот продукт, которым обладает наша страна», — сказал Снопков.