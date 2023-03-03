Литва предложила полностью запретить ж/д транзит белорусских грузов

Опубликовано: 03.03.2023 09:21 , Обновлено: 03.03.2023

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните поддержали идею полного запрета железнодорожного транзита белорусских и российских грузов.

Так, Науседа 2 марта призвал «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) прекратить перевозки.

«В чем проблема? Давайте хоть завтра прекратим перевозки, потому что мы загоняем себя в угол и потом не знаем, как контролировать процесс [соблюдения западных санкций]», — сказал Науседа.

При этом он отметил, что страна «потеряет часть доходов», однако считает, что это может стать стимулом компенсировать свои потери на других рынках.

В свою очередь премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратила внимание, что «Литовские железные дороги» могут сами решать, с кем работать.

«Если получаешь заказ на перевозку удобрений, пусть сами удобрения не под санкциями, но они перевозятся оттуда, где есть подсанкционная компания-производитель удобрений, как в этом случае с “Гродно Азот”… Да, пусть там есть нарисованная в каком-то белорусском учреждении бумажка, в которой утверждается, что это удобрение было произведено каким-то ЗАО “Три поросенка”, но есть много хороших вопросов, могло ли так быть», — передает ее слова Delfi.

Шимоните убеждена, что «отказ от перевозки такого груза — самое простое решение».

К слову, глава ЛЖД Эгидиюс Лазаускас также согласился полностью отказаться от перевозки грузов из Беларуси и России, объяснив, что предприятие «не хочет работать с рискованными клиентами и получать деньги любой ценой»

«Мы очень четко оцениваем все риски, и наш главный приоритет — максимально уйти с этих рынков», — сказал он 1 марта.

По словам Лазаускаса, полный отказ от белорусских и российских грузов возможен только в том случае, если бы компания не смогла контролировать перевозимые в Литву подсанкционные товары.

Что говорит Минск?

Власти Беларуси эту информацию пока не комментировали.

К слову, первый вице-премьер Николай Снопков 1 марта заявил, что Беларусь увеличит объемы поставок калийных удобрений в Китай по результатам переговоров.

По его словам, это будет «рост в объемах существенных»

«Мы очень рады этому, потому мы все ощутили, насколько в условиях беспрецедентных и глупых санкций, насколько важно продовольствие и насколько важен тот продукт, которым обладает наша страна», — сказал Снопков.