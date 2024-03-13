В Латвии предложили построить АЭС в 30 км от границы с Беларусью

Опубликовано: 13.03.2024 17:54 , Обновлено: 13.03.2024

Министерство климата и энергетики Латвии назвало шесть мест в стране, где возможно строительство АЭС. Одна из локаций - около озера Разнас, это примерно в 30 км от границы с Беларусью.

Пока у латвийских властей нет конкретных планов по строительству, но даже разговоры вызвали недовольство жителей в соцсетях.

«Я вообще в шоке от этого. Здесь запрещено все: кататься на квадроциклах, гидроциклах вокруг Разнас, потому что “эко, эко”, и вдруг здесь собираются строить АЭС?» — написала Санта Виша-Гайсиня, туристическая фирма семьи которой находится на берегу озера в Резекненском крае.

Комментаторы в соцсетях также рассказали, что озеро в национальном парке Разнас является местом отдыха. В Департаменте охраны природы, который управляет парком, заявили, что АЭС не следует строить на охраняемой природной территории.

В свою очередь министр климата и энергетики Латвии Каспар Мелнис рассказал, что карту составили ​​более 10 лет назад, когда геополитическая ситуация была иной. “Сейчас ситуация поменялась. Поэтому карта, если бы она была сделана сегодня, вероятно, была бы другой”, - отметил он.

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