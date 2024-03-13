В Латвии предложили построить АЭС в 30 км от границы с Беларусью
Министерство климата и энергетики Латвии назвало шесть мест в стране, где возможно строительство АЭС. Одна из локаций - около озера Разнас, это примерно в 30 км от границы с Беларусью.
Пока у латвийских властей нет конкретных планов по строительству, но даже разговоры вызвали недовольство жителей в соцсетях.
«Я вообще в шоке от этого. Здесь запрещено все: кататься на квадроциклах, гидроциклах вокруг Разнас, потому что “эко, эко”, и вдруг здесь собираются строить АЭС?» — написала Санта Виша-Гайсиня, туристическая фирма семьи которой находится на берегу озера в Резекненском крае.
Комментаторы в соцсетях также рассказали, что озеро в национальном парке Разнас является местом отдыха. В Департаменте охраны природы, который управляет парком, заявили, что АЭС не следует строить на охраняемой природной территории.
В свою очередь министр климата и энергетики Латвии Каспар Мелнис рассказал, что карту составили более 10 лет назад, когда геополитическая ситуация была иной. “Сейчас ситуация поменялась. Поэтому карта, если бы она была сделана сегодня, вероятно, была бы другой”, - отметил он.
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