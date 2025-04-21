У Путина отказались продлять перемирие в Украине на месяц

Опубликовано: 21.04.2025 07:28 , Обновлено: 21.04.2025

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли продлено объявленное в одностороннем порядке на Пасху перемирие на линии фронта в Украине. Ранее с таким предложением выступил президент Украины Зеленский.

«Иных команд не было», — ответил Песков на вопрос, может ли быть продлено перемирие, имея ввиду, что был приказ только на временное прекращение огня.

Перемирие было объявлено Владимиром Путиным на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Впрочем, и в Москве, и в Киеве обвинили друг друга в нарушении прекращения огня и продолжении обстрелов и боёв.

В России и Украине заявили, что объявленное в одностороннем порядке президентом РФ Путиным перемирие на период празднования Пасхи не соблюдалось, а бои продолжались. Впрочем, президент Украины признал, что интенсивность столкновений снизилась и предложил продлить перемирие на 30 дней.

Москва и Киев обменялись обвинениями в нарушении пасхального перемирия. Зеленский предложил продлить его на месяц

Тем временем, президент США Трамп заявил, что Украина и Россия могут заключить мир на следующей неделе.

«Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединёнными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — написал он в соцсети Truth.