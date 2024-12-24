В Кремле отвергли сообщения о желании жены Асада развестись и уехать в Великобританию. Что говорят в Лондоне?

Опубликовано: 24.12.2024 08:44 , Обновлено: 24.12.2024

В Кремле отвергли сообщения турецких СМИ о том, что Асма аль-Асад, родившаяся в Великобритании жена бежавшего из страны сирийского президента Башара Асада, добивается развода и надеется вернуться в Лондон.

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения турецких СМИ о том, что Асад находится в Москве, а его имущество заморожено. “Нет, они не соответствуют действительности”, - заявил Песков.

49-летняя Асма аль-Асад, родившаяся в Великобритании в 1975 году в семье выходцев из Сирии, выросла в Актоне, западном Лондоне. В 2000 году она оставила работу инвестиционного банкира и вышла замуж за Асада.

По данным The Guardian, хотя ее активы в Великобритании были заморожены в марте 2012 года, она сохраняет британское гражданство.

Ранее в этом месяце министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми ясно дал понять, что ей в стране не рады. “За последние несколько дней я видел упоминания о том, что Асма Асад - гражданка Великобритании, которая может попытаться вернуться. Я хочу, чтобы все помнили, что она находится под санкциями и ей не рады здесь, в Великобритании”, - сказал он парламенту.

Однако ранее премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил, что вопрос лишения жены Асада гражданства пока не рассматривается. Хотя по законам Великобритании такое возможно, если будет информация, что она каким-то образом поддерживала террористическую группировку “Исламское государство”. По его словам, пока “слишком рано” обсуждать такую меру.

Ранее Telegraf.news сообщил, что международная телекомпания Al Jazeera, а также израильская газета The Jerusalem Post (JPost) написали, что жена экс-президента Сирии Асма Асад подала на развод и намерена перебраться из Москвы в Лондон.

Жена Асада подала на развод и намерена уехать в Лондон — Al Jazeera