В Кремле «нет данных» о новой волне мобилизации — Песков

Опубликовано: 13.02.2023 13:24 , Обновлено: 13.02.2023

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 февраля ответил на вопрос о возможности начала новой волны мобилизации в РФ.

«Нет, нет данных», — ответил Песков.

Больше представитель Кремля вопрос никак не прокомментировал, пишут российские СМИ.

К слову, 23 января Песковзаявил, что указ о «частичной» мобилизации, подписанный в конце сентября 2022 года, продолжает действовать. И объяснил это нуждами Министерства обороны.

Перед этим, пресс-секретарь несколько раз отрицал возможную новую мобилизацию в России, заявляя, что слухи нагнетаются «из-за рубежа».

Ранее Телеграф писал, что посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно уехать из России. Одна из причин — риск мобилизации.