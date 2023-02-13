В Кремле «нет данных» о новой волне мобилизации — Песков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 февраля ответил на вопрос о возможности начала новой волны мобилизации в РФ.
«Нет, нет данных», — ответил Песков.
Больше представитель Кремля вопрос никак не прокомментировал, пишут российские СМИ.
К слову, 23 января Песковзаявил, что указ о «частичной» мобилизации, подписанный в конце сентября 2022 года, продолжает действовать. И объяснил это нуждами Министерства обороны.
Перед этим, пресс-секретарь несколько раз отрицал возможную новую мобилизацию в России, заявляя, что слухи нагнетаются «из-за рубежа».
Ранее Телеграф писал, что посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно уехать из России. Одна из причин — риск мобилизации.
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