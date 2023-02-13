США призвали своих граждан срочно покинуть Россию

Опубликовано: 13.02.2023 10:00 , Обновлено: 13.02.2023

Посольство США в России призвало своих граждан немедленно уехать из России. Одна из причин — риск мобилизации.

В дипломатическом ведомстве заявили, что Россия может:

«отказать в признании двойного гражданства США»;

«лишить доступа к консульской помощи США»;

«подвергнуть мобилизации;

«воспрепятствовать выезду из России»;

«призвать на военную службу».

Также на сайте посольства содержится призыв к американцам не посещать Россию «из-за непредсказуемых последствий вторжения в Украину, возможности преследований и выделения граждан США для задержания российскими спецслужбами, произвольного применения местного законодательства» и так далее.

Напомним, что с таким призывом американское посольство в Москве выступает не впервые. Аналогичное обращение уже звучало в сентябре и в начале российского вторжения в Украину.

К слову, ранее министр иностранных дел Украины Алексей Кулеба анонсировал «великие события» 23 и 24 февраля, которые «Россия запомнит». По его словам, это произойдет в Нью-Йорке.