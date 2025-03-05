В Кремле назвали «лучшее место» в Беларуси для переговоров Зеленского, Трампа и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает Минск «лучшим местом» для возможных переговоров между лидерами России, США и Украины — Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Песков подчеркнул, что сама возможность проведения такой встречи «не поднималась и никак не обсуждалась».
«Но, конечно, для нас Минск — это лучшее место. Это наш главный союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров», — пояснил представитель Кремля.
Минск уже имеет богатый опыт проведения переговоров, связанных с украинским кризисом. Так, в 2014-2015 годах в белорусской столице лидеры «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция, Германия) согласовали и подписали Минские соглашения (Минск-1 и Минск-2), имевшие цель завершить вооружённый конфликт на востоке Украины.
Кроме того, в 2014-2022 годах в Минске проходили заседания Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
А в самом начале полномасштабного конфликта, в 2022 году, хоть и не в Минске, а в Гомельской и Брестской областях состоялось несколько раундов российско-украинских переговоров, которые затем по инициативе Украины перенесли в Стамбул.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в участии президента Украины Владимира Зеленского в переговорном процессе с Россией об окончании войны.
«Он плохо вел переговоры» — Трамп заявил, что присутствие Зеленского на переговорах с Россией «не очень важно»