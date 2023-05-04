В Краснодарском крае РФ беспилотники ударили по ещё одной нефтебазе

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Опубликовано: 04.05.2023 07:22 , Обновлено: 04.05.2023

В Краснодарском крае России в ночью 4 мая вспыхнул пожар на ещё одной нефтебазе - это второй случай за последние сутки. На этот раз горел резервуар с топливом на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Причину ЧП местные власти не озвучивают, однако местные жители сообщают, что перед пожаром слышали три взрыва со стороны завода.

Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, резервуар с нефтепродуктами был поврежден, после чего вспыхнул пожар. Лишь к утру спасателям удалось локализовать его на площади 400 квадратных метров. В тушении задействованы 37 единиц спецтехники и 167 человек.

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По предварительной информации, озвученной российскими властями, в результате пожара на НПЗ никто не пострадал. Они также утверждают, что никакой угрозы населению близлежащего поселка пожар не представляет.

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Между тем, телеграм-канал “База” сообщил, что причиной ЧП стали атаки беспилотников. Ссылаясь на слова очевидцев происшествия, авторы тг-канала заявили, что перед пожаром со стороны НПЗ донеслись три взрыва. Местные жители также делятся видео с места происшествия в соцсетях.

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Напомним, накануне там же, в Краснодарском крае России, была атакована нефтебаза в порту на территории Таманнефтегаза. Пожару присвоили самый высокий ранг сложности. О его ликвидации местные власти сообщили лишь поздно вечером.

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А за несколько дней до того после атаки беспилотника загорелся резервуар с топливом в Севастополе. В результате было уничтожено более десяти резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость – около 40 тысяч тонн.

Беспилотники ударили по Севастополю