Беспилотники ударили по Севастополю

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Опубликовано: 29.04.2023 07:35 , Обновлено: 29.04.2023

В бухте Севастополя утром 29 апреля загорелся резервуар с топливом. Как сообщил назначенный Москвой губернатор Михаил Развожаев, пожар вспыхнул после атаки украинского беспилотника.

Пострадавший в результате предположительного удара беспилотника резервуар с топливом находится в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. Огромный столб густого чёрного дыма виден издалека - местные жители уже делятся кадрами пожара в соцсетях:

Тем временем Развожаев в своём телеграм-канале сообщил, что площадь пожара составляет порядка тысячи квадратных метров и предупредил, что быстро потушить его не получится.

Местные власти оперативно создали на месте ЧП оперативный штаб совместно с руководством МЧС. Уже задействовали 18 пожарных расчетов - пожар пытаются потушить 60 спасателей.

Пожару на нефтебазе присвоили самый сложный, 4 ранг.

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“Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания”, - заявил Развожаев. Он также сообщил, что люди в результате ЧП не пострадали и угрозы гражданским объектам в настоящее время нет.

Он также поделился видеокадрами с места ЧП:

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Отметим, украинские власти пока никак не комментировали происшествие, в том числе, утверждение Развожаева о том, что причиной пожара на нефтебазе стала атака украинских беспилотников.