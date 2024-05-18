В Кракове открыли базу спецназа США на 200 военных. Зачем?

Опубликовано: 18.05.2024 12:44 , Обновлено: 18.05.2024

В польском Кракове открылась самая восточная в Европе база спецназа США, в которой будут находиться 150-200 американских военных. Своё название она получила в честь польского солдата Мирослава "Мирона" Луцкого, погибшего в Афганистане. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

Пресс-секретарь отделения спецназа подполковник Мариуш Лапета отметил, что база предназначена в первую очередь “для сдерживания потенциального агрессора”. Кроме того, её открытие “поможет улучшить подготовку солдат”. Также Лапета подчеркнул: “Выдвижение всех последующих здесь американских войск, на восточном фланге, действительно помогает и улучшает безопасность нашей страны”.

В свою очередь полковник Харли Дженнингс, командующий американским спецназом в Европе, заявил, что “это место станет оперативной базой для американских вооружённых сил, которые тесно сотрудничают с польским спецназом”. Американец также отметил, что польские военные для США — “отличный партнёр”.

[info_b]На данный момент в Польше проживает около 10 тысяч американских солдат. Присутствие военных из США является результатом не только участия Польши в Североатлантическом альянсе, но и двусторонних договорённостей между двумя странами, передало издание о2.pl.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил: военные начали работы по фортификации границы с Беларусью и Украиной. Политик назвал ситуацию “очень сложной” и выразил надежду, что к процессу подключатся другие страны Европейского Союза.

Во время визита на белорусско-польскую границу Туск напомнил, что дело мигрантов «вызывает эмоции» хотя бы среди членов организаций, которые хотят помочь «этим людям». Политик отметил, что от пограничников «каждый день, с утра до вечера», зависит безопасность всех поляков.

По его словам, всё больше людей понимают, «в каких сложных условиях» работают офицеры, охраняющие Польшу. Дональд Туск подчеркнул, что границу необходимо укрепить «из-за миграционного давления и растущей угрозы» в контексте российско-украинского конфликта. Кроме того, речь также идёт о «неопределённой геополитической ситуации», [link href=“https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-donald-tusk-na-granicy-z-bialorusia-zlozyl-deklaracje,nId,7504371#ref” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] издание Wydarzenia.

Туск приехал на границу с Беларусью и пообещал «самое современное оружие» польской армии