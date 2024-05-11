Туск приехал на границу с Беларусью и пообещал "самое современное оружие" польской армии

Опубликовано: 11.05.2024 13:28 , Обновлено: 17.09.2025

В субботу, 11 мая, премьер-министр Польши Доналд Туск заявил, что военные начали работы по фортификации границы с Беларусью и Украиной. Политик назвал ситуацию "очень сложной" и выразил надежду, что к процессу подключатся другие страны Европейского Союза.

Во время визита на белорусско-польскую границу Туск напомнил, что дело мигрантов “вызывает эмоции” хотя бы среди членов организаций, которые хотят помочь “этим людям”. Политик отметил, что от пограничников “каждый день, с утра до вечера”, зависит безопасность всех поляков.

По его словам, всё больше людей понимают, “в каких сложных условиях” работают офицеры, охраняющие Польшу. Дональд Туск подчеркнул, что границу необходимо укрепить “из-за миграционного давления и растущей угрозы” в контексте российско-украинского конфликта. Кроме того, речь также идёт о “неопределённой геополитической ситуации”, передало издание Wydarzenia.

“Мы будем координировать действия по защите границы. Мы начали интенсивную работу над современными укреплениями, которые будут строиться на всей польской границе на Востоке”, — заявил премьер-министр, напомнив, что это также граница ЕС.

По его словам, “нет никаких сомнений” в том, что “вся Европа должна инвестировать в свою безопасность”, вкладывая средства в укрепление восточной границы. Кроме того, политик добавил, что “Польша не будет экономить” и в распоряжении солдат окажется “самое современное оружие”.

Ранее Telegraf.news писал, что польский судья Томаш Шмидт покинул родину и попросил у белорусских властей политического убежища. По его словам, он сделал это вынужденно из-за того, что не согласен с политикой и действиями польских властей в отношении нашей страны.

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