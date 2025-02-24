В генконсульстве РФ во французском Марселе прогремел взрыв. Что известно?

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Опубликовано: 24.02.2025 14:56 , Обновлено: 24.02.2025

Утром 24 февраля на территории российского генконсульства в Марселе (Франция) прогремел взрыв. По информации французского телеканала BFMTV, в здание бросили несколько взрывных устройств. В МИД России заявили, что эти взрывы "имеют все признаки теракта".

Как [link href=“https://www.bfmtv.com/marseille/marseille-une-explosion-entendue-a-proximite-du-consulat-de-russie_AN-202502240218.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] BFM TV, в полиции утверждают, что «на данном этапе версия о коктейле Молотова не представляется верной». Источник в полиции сообщил телеканалу, что около 7:30 утра на фасад генконсульства бросили несколько взрывных устройств (три пластиковые бутылки из-под газировки объемом 500 мл), два из них взорвались.

Сотрудники российского диппредставительства не пострадали, они ждут, пока специалисты по обезвреживанию бомб проведут свою работу. Эксперты анализируют остатки продукта, содержащегося в бутылках.

Журналист французского новостного журнала Valeurs actuelles тоже [link href=“https://x.com/NicolasBoutin11/status/1893922071786274831” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] в Х, что жертв нет, “нанесен только материальный ущерб”.

По информации BFM TV, территорию вокруг генконсульства оцепили. Прокуратура Марселя начала расследование преступления. Кто кинул взрывные устройства, пока не известно.

“Город Марсель решительно осуждает любые акты насилия и по-прежнему полностью привержен обеспечению общественной безопасности и мира”, - [link href=“https://x.com/marseille/status/1893965333821636926?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1893965333821636926%7Ctwgr%5E7310cdc94f9194aca86d85da288984cb98c99654%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Fmarseille%2Fmarseille-une-explosion-entendue-a-proximite-du-consulat-de-russie_AN-202502240218.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] в официальном аккаунте Марселя в Х.

“Все признаки теракта” - Захарова

“Взрывы на территории Генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта”, - считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, [link href=“https://www.interfax.ru/russia/1010483” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] российское агентство Interfax.

Она добавила, что российская сторона “требует от страны аккредитации [Франции] исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранучреждений”.

Ранее Telegraf.news писал, что в российском Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» в конце декабря 2024-го прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев. В Сети появились фото и видео с места происшествия.

В российском Владикавказе прогремел взрыв в торговом центре