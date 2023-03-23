В командовании ВСУ намекнули, где начнут наступление - "Как под Харьковом"

Опубликовано: 23.03.2023 10:19 , Обновлено: 23.03.2023

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский 23 марта рассказал, что украинцам осталось недолго ждать контрнаступления ВСУ. Генерал даже намекнул, где оно начнется.

По его словам, на фронте под Бахмутом образовалась большая концентрация выживших боевиков ЧВК “Вагнер”. И ВСУ собираются этим воспользоваться.

“Основными силами России на этом направлении являются представители ЧВК “Вагнер”. Не щадя ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском”, - написал генерал Сырский в своем телеграм-канале.

“Под непрерывным огнем артиллерии, авиации противника наши воины на фронте демонстрируют сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость. В частности подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад которые сейчас защищают нашу Родину на востоке страны”, - заявил он.

Такие заявления представителя командования ВСУ могут быть психологической спецопераций и дезинформацией. Возможно, украинский генерал таким образом решил подыграть паническим настроениям, распространяемым основателем ЧВК “Вагнер” Евгением Пригожиным.

Тот ранее заявил, что большую часть города контролируют его наемники. «В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют около 70% н. п. Бахмут и продолжают наступление для его полного освобождения», – следует из его обращения в Сергею Шойгу. В нем он, однако, предупредил, что ВСУ готовят ловушку для россиян в Бахмуте. «По имеющейся информации, в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ», — заявил он.

Россия так и не заняла Бахмут. Украинцы подготовили для них ловушку?

Многие западные и даже российские аналитики, скорее, склоняются к идее, что ВСУ начнут контрнаступление в другом районе - в Запорожской области. В случае успеха, украинские защитники смогут отрезать российские части от Крыма и взять в оперативное окружение тысячи, если не десятки тысяч, российских военных, прижатых к Днепру.

По мнению представителей Белого дома, в ближайшие недели начнется решающая битва, которая повлияет на весь холд войны в 2023 году. Но там не уверены, что ВСУ смогут уже в этом году освободить все территории.

Начальник штабов США Марк Милли на днях заявил, что вероятность полного освобождения территории Украины в 2023 году хоть и существует, но крайне низкая. “Если это будет не совсем невозможно, то чрезвычайно трудно. Если говорить о вероятности (успеха), то она, полагаю, не высока”, - так оценил перспективы американский генерал.

Американские военные, однако, рассчитывают на значительные успехи ВСУ, которые переломят сам ход войны и вернут инициативу ВСУ.