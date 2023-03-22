Россия так и не заняла Бахмут. Украинцы подготовили для них ловушку?

Опубликовано: 22.03.2023 13:22 , Обновлено: 22.03.2023

Британская военная разведка заявила в среду, 22 марта, что существует вероятность того, что российское наступление на город Бахмут потеряло импульс.

Это могло произойти из-за того, что “некоторые подразделения Минобороны России были перераспределены в другие сектора”, - сообщило британское министерство обороны в Твиттере в очередном бюллетене. Украинские войска во вторник отразили попытки России продвинуться в центр небольшого восточного города Бахмут.

В то же время, бои вокруг центра города продолжаются, и украинская оборона по-прежнему находится под угрозой окружения с севера и юга, признали британские разведчики.

Тем временем, украинские военные записывают видео прямо в городе с заверениями, что удерживают позиции. По словам одного офицера, силы обороны “колотят” русских и ждут их последнего самоубийственного штурма в Бахмуте.

“Поначалу атаки имели какие-то более или менее четкие, по крайней мере, какие-то очертания. Но теперь они (россияне - ред.) остановились в определенных точках, (на реке) Бахмутка на востоке. Они пытаются форсировать эту реку, построить какие-то инженерные переправы через реку. Но все это прикрывается нашими минометами, нашими ребятами, которые находятся на более выгодных позициях”, - заявил украинский офицер.

“Та же ситуация и на севере – они остановились. Особого успеха у них не было — около пяти дней назад они заняли один из магазинов, сделали радостное селфи, и все. Затем наши ребята окружили и уничтожили их там, так что селфи-мужчин больше нет”, - заверил боец ВСУ.

“Похоже, что командование не сообщает тем новым отрядам, которые входят после предыдущих, что это зона прямого огня. Мы рассматриваем это просто как некую запланированную демилитаризацию российской армии”, - рассказал украинский офицер.

В свою очередь, основатель ЧВК”Вагнер” Евгений Пригожин уверяет, что бльшуж часть города контролируют его наемники.

«В настоящее время подразделения ЧВК “Вагнер” контролируют около 70% н. п. Бахмут и продолжают наступление для его полного освобождения», – следует из его обращения в Сергею Шойгу. В нем он, однако, предупредил, что ВСУ готовят ловушку для россиян в Бахмуте. «По имеющейся информации, в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК “Вагнер” от основных сил ВС РФ», - заявил он.

Ранее Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, объявил, что украинские защитники держатся и что попытки противника взять город Бахмут пока провалились.

“Защитники сдерживают врага на востоке. Планы [противника] относительно оккупации Бахмута провалились”, - написал Ермак в сообщении, опубликованном в Telegram.

Русские пытаются захватить Бахмут в Донецкой области на востоке Украины с августа 2022 года. Битва за Бахмут - одно из самых тяжелых и кровопролитных сражений конфликта. Несмотря на некоторые голоса, говорящие о том, что город должен быть сдан, украинские подразделения стойко защищают город, который превратился в мясорубку для российских войск.