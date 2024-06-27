В Китае за 20 секунд взорвали огромную ТЭЦ — вот, как это было
В Сети появилось видео, как в китайском городе Чжэнчжоу взорвали бывшую тепловую электростанцию. Чтобы снести три 210-метровые трубы и три 105-метровые градирни, понадобилось всего 20 секунд. На кадрах видно, как после взрыва на месте происшествия поднялся огромный столб жёлтого дыма.
ТЭЦ №363 в Чжэнчжоу построили в 1953 году при технической помощи Советского Союза. Однако с тех времён станция своё уже отжила, поэтому в качестве замены местные власти построили новую ТЭЦ в окрестностях города.
В 2019 году теплоэлектроцентраль прекратила работу, а ещё спустя четыре года её начали сносить. На освободившемся месте в Чжэнчжоу собираются построить новый район, сообщили местные СМИ.
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