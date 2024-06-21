"Чувствую каждый вкус во рту и плачу" - Белоруска показала в TikTok упаковки сладостей из начала 2000-х. Вспомните такие?

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Опубликовано: 21.06.2024 16:21 , Обновлено: 21.06.2024

Белоруска показала в TikTok свою коллекцию упаковок угощений начала 2000-х и растрогала пользователей соцсети. Многие комментаторы вспомнили свои любимые сладости и рассказали, что можно ещё найти.

Короткий видеоролик собрал уже более полумиллиона просмотров и свыше 500 комментариев. Белорусы с грустью констатировали, что теперь большинство этих сладостей уже не найти.

“Онега чипсы с уткой по-пекински… Имба всех времён”, - вспомнил один из комментаторов.

“Гоша с мягкой карамелью, ел бы и ел”, - поностальгировал ещё один белорус.

“Нормально ли, что я чувствую каждый вкус во рту и плачу?”, - расчувствовалась ещё одна девушка в комментариях.

“Вы достали мои воспоминания из пропасти забвения”, - написал ещё кто-то.

“Ты молодчина, что сохранила. Приятное ностальжи… Моменты, которые больше не вернуть”, - похвалил автора видеоролика ещё один пользователь соцсети.

Многие комментаторы вспомнили и другие лакомства, которые запомнились им с детства. Чипсы “Том и Джерри”, мороженое “Коровка” в рожке, желатинки “Фру-фру” и многое другое. Некоторые белорусы пошли дальше и начали вспоминать журналы “Один дома” и “Непоседа” с тех времён. Кто-то заметил, что кое-что просто сменило упаковку, как, например, шоколадный батончик “Спартак”, а на подобные орешки в кокосовой глазури можно наткнуться в точках продаж орехов и сухофруктов либо в магазинах Fix Price.

“Я когда увидела “Русский шоколад” в магазине “Аленка” чуть из штанов от радости не выпрыгнула”, - поделилась информацией ещё одна пользовательница.

Ранее Telegraf.news писал о том, что житель Минска поделился в TikTok видеороликом, в котором продемонстрировал цену вяленной корюшки в одной из популярных торговых сетей. Оказалось, что по акции за кило такой рыбы придётся выложить аж 165 белорусских рублей.

За кило — 165 рублей. Белорус показал в TikTok ценник на рыбу в минском супермаркете. Что за она?