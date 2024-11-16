В Китае студент провалил экзамены и напал с ножом на сокурсников — 8 человек погибло, ещё 17 в больнице

Опубликовано: 16.11.2024 20:00 , Обновлено: 16.11.2024

Кровавый инцидент произошёл сегодня в техническом училище китайской провинции Цзянсу. По предварительным данным, вооружённый ножом студент напал на своих сокурсников, в результате чего 8 человек погибло и ещё 17 получили ранения. Местные правоохранители заявили, что причиной стала месть из-за неполученного аттестата.

По информации китайского информагентства “Синьхуа”, нападение произошло около 18:30 в политехническом колледже города Исин. 21-летнего подозреваемого по фамилии Сюй задержали прямо на месте преступления, после чего он признался в содеянном.

По данным полиции, Сюй, который окончил учебное заведение в этом году, решил вернуться и отомстить из-за того, что не получил аттестат и провалил экзамены. Также, как утверждают правоохранители, бывшего студента не устроила оплата стажировки и график работы. Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее Telegraf.news писал, что во французском городе Исси-ле-Мулино, что находится в пригороде Парижа, неизвестный взял в заложники несколько человек и забаррикадировался. По данным телеканала BFM TV, это был владелец местного ресторана или его сын. Район оцепили, на место тут же отправили полицейских.

В пригороде Парижа неизвестный захватил ресторан и взял в заложники «трое или четверо сотрудников»