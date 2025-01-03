В Казахстане на трассе столкнулись сразу 95 авто

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Опубликовано: 03.01.2025 15:48 , Обновлено: 03.01.2025

В пятницу, 3 января, на 153-м километре республиканской трассы Астана – Петропавловск вблизи села Жанаталап в Казахстане произошло массовое ДТП, в котором столкнулись порядка 95 автомобилей.

По оперативной информации национального оператора по управлению автомобильными дорогами Казахстана “КазАвтоЖол”, ДТП произошло примерно в 13:28 из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции.

Рано утром 3 января из-за разыгравшейся метели и ухудшения дорожных условий местная дорожная инспекция ввела ограничения на участке этой трассы на протяжении более 200 километров для всех видов автотранспорта, рассказали в “КазАвтоЖол”. После полудня, после того, как погодные условия несколько улучшились, а дорогу расчистили от снега, движение в сторону Астаны открыли, но организовали сопровождение силами сотрудников департамента полиции и специальной техники “КазАвтоЖол”.

“Однако, по предварительным данным, из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей”, - рассказали о развитии событий в Telegram-канале казахстанского оператора.

В соцсетях же вскоре появились первые кадры с места массовой аварии.

На место ЧП выбыли сотрудники полиции и специалисты “КазАвтоЖол”, включая 22 дорожные машины и 2 трактора. Те оперативно очистили одну полосу, по которой пустили автомобили, которые после столкновения были в состоянии безопасно продолжить движение. Как минимум 30 авто смогли покинуть место происшествия своим ходом. Для остальных транспортных средств движение на данном участке перекрыто.