В Китае признались, что их самая большая ракета взорвалась в космосе

Опубликовано: 14.08.2024 13:27 , Обновлено: 14.08.2024

Китайская ракета «Чанчжэн-6А», которая на прошлой неделе вывела на орбиту 18 спутников, развалилась и оставила за собой около 300 обломков. Власти Пекина подтвердили инцидент и заявили, что "внимательно следят" за ситуацией, ведь на сегодняшний день китайские космические аппараты являются основными источниками опасного орбитального мусора.

Ракету запустили 6 августа с космодрома Тайюань, который расположен на севере Китая. «Чанчжэн-6А» вывела 18 спутников на низкую околоземную орбиту, после чего её верхняя ступень разрушилась, создав облако из 50 обломков. Инцидент подтвердило космическое командование ВВС США, которое впоследствии насчитало около 300 кусков экс-ракеты. По словам представителей ведомства, на данный момент они не представляют угрозы для других аппаратов на орбите.

“Мы приняли необходимые меры и внимательно следим за соответствующими районами орбиты, а также проводим анализ данных”, — отметили в Министерстве иностранных дел Китая.

[info_b]«Чанчжэн-6А» относится к ракетам-носителям КНР нового поколения, в которых используется нетоксичное топливо — керосин и жидкий кислород. Первый пуск состоялся в 2015 году: тогда на орбиту Земли удалось вывести 20 микроспутников.[/info_b]

К слову, это не первый инцидент с участием ракеты: в июле швейцарская компания S2a обнаружила множество обломков, после того как на орбиту вывели два спутника дистанционного зондирования Земли Tianhui 5-02, передало международное информагентство Bloomberg.

По словам сотрудника одной из компаний, которая отслеживает космические объекты, в первые годы освоения космоса больше всего мусора оставляли США и ССРР, однако последние 20 лет около 60% приходится именно на Китай. По словам экспертов, обломки будут находиться на орбите не менее четверти века.

Ранее Telegraf.news писал, что новая европейская ракета Ariane 6 впервые отправилась в космос с европейского космодрома в Куру, который находится во Французской Гвиане. Это самая мощная европейская ракета, на разработку которой у Европейского космического агентства (ESA) ушло почти 10 лет.

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