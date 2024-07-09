ESA запустило новейшую европейскую ракету Ariane 6 в космос

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Опубликовано: 09.07.2024 22:05 , Обновлено: 09.07.2024

Новая европейская ракета Ariane 6 впервые отправилась в космос с европейского космодрома в Куру, Французская Гвиана. Это самая мощная европейская ракета, на разработку которой у Европейского космического агентства (ESA) ушло почти 10 лет.

Изначально планировалось, что старт состоится в 15:00 по местному времени (21:00 по Минску), однако после того, как в результате проверки специалисты выявили “небольшую” проблему, полет отложили на час до 22:00 по минскому времени.

Кстати, примерно минут через 20 после старта Ariane 6 должна прилететь в небе над Беларусью.

На борту ракеты 17 “пассажиров”, в том числе 11 университетских микроспутников, а также спускаемые капсулы и небольшие научные экспериментальные инструменты.

Миссия будет считаться успешной после того, как многоразовый разгонный блок ракеты упадет в Тихий океан. В этом году запланирован еще один запуск Ariane 6, шесть - в 2025 году, затем восемь - в 2026 году.

Высота Ariane 6 составляет 56-метров. А ее старт обеспечивают, как сообщил журналистам руководитель проекта стартовой базы ESA Мишель Рицци (Michel Rizzi), более 200 экспертов. Они разместились в близлежащем бункере. Охраняют место запуска также большое количество военнослужащих, в том числе три истребителя.

[inf]В этой двухступенчатой ракете используются двигатели на жидком водороде и жидком кислороде (hydrolox). На первой ступени установлен модернизированный двигатель Vulcain от Ariane 5, а на второй - двигатель Vinci, разработанный специально для этой ракеты. В варианте Ariane 62 используются два, а в Ariane 64 - четыре твердотопливных ракетных ускорителя P120. P120 используется совместно с другой европейской ракетой-носителем Vega C и является улучшенной версией P80, использовавшейся на оригинальной Vega.[/inf]

Дебют Ariane 6 состоялся через год после того, как его предшественница, Ariane 5, была выведена из эксплуатации. В итоге Европа осталась без своих ракет и возможности вывода на орбиту спутников.

Стоимость создания ракеты и нового стартового комплекса оценивается в 4 млрд евро.