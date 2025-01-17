В Китае появились офисы для тех, кто "стесняется быть безработным". В чём суть?

Опубликовано: 17.01.2025 16:35 , Обновлено: 17.01.2025

В Китае начали предоставлять безработным необычную услугу. Так, одна из компаний запустила бизнес (если можно так назвать), суть которого — помогать уволенным скрывать от близких своё положение. Проще говоря, китайцам предложили офис, в котором можно валять дурака с 08:00 до 17:00, после чего благополучно возвращаться домой.

Судя по всему, потеря работы в Поднебесной — то ещё горе, поэтому многие жители предпочитают скрывать от родственников истинное положение вещей. А если есть спрос, значит, будет и предложение. Так, одна из компаний в северной провинции Хэбэй всего за 29,9 юаня в день (около 14 белорусских рублей) готова предоставить всем желающим «рабочее место» и обед.

То есть, схема такая: человек приходит в офис, занимается на протяжении восьми часов своими делами, после чего с радостью возвращается домой. Привычный распорядок дня остаётся неизменным, благодаря чему его родственники и знать не знают, в какой ситуации он оказался, передало издание South China Morning Post. Такое предложение привлекло большое внимание в соцсетях, а связанные с ней темы набрали около 100 миллионов просмотров.

Что об этом думают сами китайцы?

Один из активных пользователей Интернета рассказал, что это помогает «снять психологическое напряжение» у безработных, в то время как другой раскритиковал подобную идею за «пропаганду эскапизма», заявив, что это мешает поиску новой работы, и ни к чему хорошему не приведёт. Между тем некоторые китайцы, будучи уволенными, используют другие, хоть и похожие, методы.

Так, издание приводит в пример жителя города Ханчжоу по фамилии Цзявей. По словам мужчины, после банкротства его компании он днями напролёт сидел в кафе, подавая заявки на работу и отправляя резюме. «Безработица — это стресс, но я не хотел передавать этот негатив своей семье», — признался Цзявэй. Он специально уходил из заведения, когда заканчивался рабочий день, но иногда задерживался допоздна, чтобы имитировать сверхурочную работу.

«Общество оказывает большое давление на людей, чтобы они добивались успеха, и молодые люди иногда предъявляют слишком высокие требования к работе. Внезапная её потеря может привести к депрессии», — отметил профессор из Уханьского университета науки и технологий Китая Чжан Юн. Вместо того, чтобы идти на подобные меры, он посоветовал обратиться за профессиональной консультацией, а не скрывать свои трудности.

Ранее Telegraf.news писал, что дома престарелых в Китае предназначены не только для пожилых людей. В последнее время всё большую популярность на востоке набирает тенденция, когда уставшие от работы молодые люди ищут место, где они могли бы “уйти на пенсию”. Притом происходит это достаточно рано — в возрасте 30 лет.

Кофе по утрам и медитация на горе. В Китае набирают популярность «дома престарелых» для 30-летних